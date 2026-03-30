21 Kutatóközpont: Több eddig kormánypártinak számító körzetben is a Tisza jelöltje vezet

Fidesz;közvélemény-kutatás;pártpreferencia;Tisza Párt;21 Kutatóközpont;

2026-03-30 08:05:00 CEST

A vizsgált választókerületekben a Fidesz annak ellenére van nehéz helyzetben, hogy egy kivételével mindegyikben hivatalban lévő képviselőt indít újra – ráadásul jellemzően olyanokat, akik több ciklus óta regnálnak.

A 21 Kutatóközpont az elmúlt hetekben a Tisza megbízásából Pest 9, Pest 13, Pest 14, Baranya 2, Borsod 1, Fejér 2 és Bács 6-os választókerületeket kutatta, Pest 13-at kétszer is.

A pécsi (Baranya 2) és a miskolci (Borsod 1) körzeteket 2022-ben a Fidesz nyerte meg minimális többséggel, ám az ellenzék szempontjából kedvező adottságúak – ennek megfelelően a Tisza-jelöltek nagy fölénnyel vezettek a mérés időpontjában. A Borsod 1-es körzetben a DK színeiben induló Jakab Péternek három százalékos támogatottsága volt.

A választási térképek és rangsorok (például a 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátora) szerint Pest 9 és Fejér 2 kulcsfontosságú körzetek, mindkét körzet vegyes adottságú, keverednek bennük agglomerációs, illetve megyeszékhely városok és kis települések is, az EP-választáson mindkét nagypárt az országos eredményéhez közel eső támogatottságot élvezett a két körzetben. A két választókerület a kalkulátor szerint része annak a 20 körzetnek, amelyek az abszolút többségről döntenek.

A Tisza jelöltjei tíz százalékpont körüli előnnyel fordulhatnak a választási hajrára a ráckevei és a második székesfehérvári körzetben.

Pest 13, 14 és Bács 6-os körzetek pedig az átlaghoz képest némileg kormánypártibbak a korábbi választási eredmények alapján: ezekben a választókerületekben magas (de nem extrém magas) a kistelepülések és az alacsony iskolai végzettségű választópolgárok aránya, illetve nincs bennük 50 ezer feletti város. Ezt a három körzetet a Fidesznek szinte biztosan hoznia kellene ahhoz, hogy megakadályozza a Tisza többségét (és még ez sem feltétlenül lenne elég hozzá). Ehhez képest Pest 13-ban és 14-ben döntetlen közeli helyzet volt februárban, illetve március közepén – március végén viszont már a 13-as (dabasi) körzetben a Tisza jelöltje vezetett. Bács 6 talán a legnagyobb meglepetés, a sok ciklus óta képviselő Zsigó Róbert jelenleg – hibahatáron belüli – hátrányban van Csontos Bence Tisza-jelölttel szemben.

A 21 Kutatóközpont február és március folyamán készített felméréseiből kiderült, hogy

a Pécs mellett Komlót és környékbeli kistelepüléseket is magába foglaló Baranya 2 körzetben magasan vezet Kovács Áron Tisza-jelölt, a fideszes Hoppál Péterrel szemben, a DK és a Mi Hazánk jelöltjei 2-4 százalékon állnak.

a Miskolc mellett néhány környező települést is tartalmazó Borsod 1 választókerületben Juhász Roland Tisza-jelöltnek a választani tudók körében 14, a részvételüket biztosra mondók körében 17 százalékpontos az előnye a kormánypárti hivatalban lévő jelölttel, Csöbör Katalinnal szemben. A DK logójával induló Jakab Péter és a Mi Hazánk jelöltje 3-3 százalékon áll, a többi jelöltnek 1 százaléknyi, vagy még alacsonyabb a támogatottsága.

a Pest 9-es körzet Budapest déli agglomerációjának egy részét tartalmazza, a 3 legnagyobb város Ráckeve, Ócsa és Tököl, összesen 19 településből áll a körzet. A térség hivatalban lévő képviselője a kormánypárti Bóna Zoltán. Korábbi kihívója a DK-s Jószai Teodóra volt, aki azonban most mindössze 3 százalékon áll, a mi hazánkos Tassi Róbert is jócskán megelőzte (8, illetve 7 százalék). A tiszás jelölt, Bilisics Zita 47 százalékon áll a választani tudók között, Bóna 39-en. Mint a többi körzetben, itt is nagyobb a tiszás előny a részvételüket biztosra mondók között: Bilisics 51-37-re vezet a körükben.

a Fejér 2-es választókerület nagyjából harmada tartozik Székesfehérvárhoz, Bodajk, Mór és más környékbeli kistelepülések egészítik ki a körzetet. A sok ciklusos Törő Gábor a választani tudók között 11, a biztos jelöltválasztók között 13 százalékpontos hátrányban van Borics Mihály Tisza-jelölttel szemben. Nem könnyíti meg a tiszás képviselőjelölt helyzetét, hogy rajta kívül még 6 másik ellenzéki jelölt is van a szavazólapon (jelen állás szerint), ám közülük egyedül a mi hazánkos Schmidt Roland tudott számottevő támogatottságra szert tenni (4 százalék).

a Cegléd központú Pest 14-es körzet hivatalban lévő képviselője Földi László, legesélyesebb kihívója pedig a tiszás Muhari Gergely. A két jelölt fej-fej mellett áll, Földi vezetett 2 százalékponttal a jelöltválasztók között, viszont a részvételüket biztosra mondók körében Muhari bizonyult 2 százalékponttal népszerűbbnek. A 6 százalékos Mi Hazánk-jelölt mellett a többi jelölt 1-2 százalékon állt.

a dabasi-albertirsai Pest 13 választókerületben először február végén mért a 21 Kutatóközpont, akkor gyakorlatilag döntetlen volt az állás az új fideszes jelölt, Feldman László, és a Tisza-jelölt Hende Máté között (41-41 a jelöltválasztók között, 43-42 Hendének a biztos jelöltválasztók között). Március végére viszont erősödött a Tisza jelöltje 47-38, illetve 49-39 arányban vezet. Érdekesség, hogy a körzethez tartozó Pilis polgármestere, László Attila is indul képviselőjelöltként, méghozzá a Mi Hazánk színeiben. A többi körzet harmadik jelöltjeit jóval meghaladó, 13 százalékos támogatottságot tudhatott magáénak mindkét mérés időpontjában. A többi jelölt 1, vagy nulla százalékon állt.