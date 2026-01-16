Jött egy nyelvbotlás, úgy tűnik, Orbán Viktor lélekben már kiléptette Magyarországot az Európai Unióból

Európai Unió;Orbán Viktor;számok;nyelvbotlás;EU-tagállamok;

2026-01-16 18:03:00 CET

A miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott péntek reggeli interjújában 26 EU-tagországról beszélt. Miközben 27 van.

Az idei és a következő évre nincs pénzügyi fedezete az EU-nak, amit odaadhatna Ukrajnának. Ezért úgy döntöttek, hogy felvesznek 90 milliárd eurónyi hitelt, közösen. Nem az orosz jóvátételből vagy kártérítésből akarják ezt visszakapni – nincs ilyen összekötés, a lefoglalt orosz vagyon között meg a 90 milliárd között nincs ilyen kapcsolat –, hanem ezt a 90 milliárd eurót az ebben résztvevő országok – 26-ból 23 – kimegy a piacra, és felveszi – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott péntek reggeli interjújában, eggyel kevesebb EU-tagországot említve, mint ahány, 27 valójában van.

A legutóbbi, december 17-18-i csúcstalálkozón éles viták szegélyezték, a döntést, hogy az agresszor Oroszország ellen védekező, a szuverenitását védő Ukrajna támogatásához milyen módon teremtsék elő a szükséges fedezetet az Európai Unió. Kvázi szükségmegoldásként egy 90 milliárd eurós közös hitelfelvételről született döntés, amihez a 27 EU tagállamból 24 járult hozzá, Magyarország Szlovákiával és Csehországgal együtt kimarad ebből.

A 26-os szám azért akadhatott be Orbán Viktornak, mert általában és egyedüliként az ő aláírása szokott hiányozni a közösnek szánt uniós nyilatkozatokról, így beéghetett az élmény, hogy rendszerint 26 autó jön szembe vele az autópályán. A 27-EU-tagállam mindegyikének a jóváhagyása, az egyhangúság több döntést illetően is követelmény az Európai Tanácsban. Orbán Viktor mostanában csak akkor tartja magát hozzá, ha az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt fogadnak szankciók új körét.

A kormányfőnek egy nyelvbotlása is figyelemfelkeltő volt: – A 11-es évben indul egy 11 százalékos minimálbér-emelés… – tévedt el nemrég a számok erdejében egy egyszerre aggasztó és szórakoztató tendencia újabb jeleként, ugyanis egy videóban is meglepő pontatlansággal számolt. A választás napjának kihirdetése után azt mondta, hogy 89 nap van hátra, tehát 45-öt kell aludni.

Orbán Viktornak egyébként a saját érdekében vigyáznia kellene, a magyarok elsöprő többsége ugyanis az évek óta tartó Brüsszel-ellenes kampány ellenére támogatja hazánk EU-tagságát. A kilépésnek a felvetése is végzetes lehet a Fidesz számára, nem beszélve olyan kísérőjelenségekről mint a kivándorlási hullám és Magyarország teljes marginalizálódásáról Európában.