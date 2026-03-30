Csoportos garázdaság miatt indult eljárás a péceli Orbán-beszéd alatt történt dulakodás miatt

2026-03-30 15:13:00 CEST

A miniszterelnök országjárásának egyik legfeszültebb állomása volt Pécel.

Két nappal Orbán Viktor Pécelen tartott, szombati fóruma után küldött választ a rendőrség a Telex részére az ott történt dulakodásokkal összefüggésben. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: „A Gödöllői Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettesek ellen, melynek részleteiről az eljárás jelenlegi szakaszában nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni.”

A miniszterelnök országjárásának mostanra visszatérő elemévé vált, ahogy ellentüntetők fejezik ki nemtetszésüket, a rendezvényeken fekete ruhások jelennek meg, szemlátomást azért, hogy távol tartsák a kormányfőtől az ellenvéleményeket. A fellépéseik nyomán több alkalommal is dulakodás támadt, az országjárás péceli állomása pedig különösen feszültnek bizonyult, több helyen dulakodás, lökdösődés alakult ki az ellentüntetők és Orbán Viktor fekete ruhásai között.

A Telex helyszíni tudósítása szerint jóval a rendezvény előtt feltűnt a helyszínen Bazsó Adolf és Gremsberger Bertalan, akik Orbán korábbi fórumain is a tüntetők távoltartásán dolgoztak. A verőlegények többször az ellentüntetőkre támadtak és kitépték a kezükből a molinókat. Feltűnt a helyszínen Bede Zsolt fideszes provokátor is.

Az egyik tüntető, Tarcsi Sándor azt követően tett feljelentést, hogy miután egy volt rendőrtiszttel, Csőgör Péterrel együtt egy „pedofidesz” feliratú molinót próbáltak feltartani, a verőlegények a földre vitték őket - egyiküket fojtófogással -, a molinót pedig kitépték a kezükből. A helyszínre érkező valtonos biztonságiak ezek után a tüntetőket tessékelték ki, a rendőrök pedig csak fél órával az események után vették fel a tüntetők beszámolóit. Hogy miért, arra egyelőre nem válaszoltak.