Megszólalt a győri balhéban szereplő fekete sereg vezetője, szerinte őt és a társait is félrevezették Orbán Viktor gyűlése előtt

2026-03-30 14:52:00 CEST

Azt is elutasítja, hogy a Fideszhez köthető ember lenne.

Félrevezetésről beszélt Rőth Richárd, annak a biztonsági cégnek a tulajdonosa, akinek munkatársai ott voltak Orbán Viktor győri országjárásán, és élőláncot alkotva lezárták a Széchenyi térre vezető utat az ellentüntetők előtt.

A pápai székhelyű cég első embere a 444-nek adott nyilatkozatában azt állította, senkit sem lökdösött vagy sem bántott. – Abban a másodpercben, hogy tudatosult bennem, hogy nem munkavégzésről van szó, és nem helyes, amit itt csinálunk, otthagytam a területet, és visszautasítottam azt, hogy bárki engem kifizessen - fogalmazott Rőth Richárd a portálnak adott nyilatkozatában.

A férfi már egy vasárnap esti Facebook-posztban beszámolt a történtekről. Most a portálnak azt mondta, társaival - Greznár Zoltánnal, Főczény Károllyal, Szlifka Zsolttal és Zámbó Dáviddal - egy baráti felkérés miatt mentek a helyszínre, és úgy tudták, hogy a Valton Sec. megbízásából látnak majd el feladatot.

A megkeresés Őze Balázstól érkezett, akivel korábban a Ronin Securityban dolgoztak együtt. „Régóta együtt dolgozunk, ezért megbíztunk benne” - fogalmazott. Őze Balázs a CombatX Promotion tulajdonosa, és nyíltan támogatja a Fideszt: egy szombathelyi DPK-esemény előtt Orbán Viktor az ő MMA-kesztyűjét látta el aláírásával, online felületein pedig a Vas 1-eben induló Vámos Zoltán mellett kampányol. „Teljesen meggondolatlanul érkeztünk erre a helyszínre, 11 óra környékén érkezett a telefon, 3 órára már érkeznünk kellett, nagyon gyorsan ment, azt mondták nekünk, hogy a helyszínen fogják intézni a bejelentést” - mesélte Rőth Richárd. Arra a felvetésre, hogy náluk megszokott eljárás-e utcák lezárása, illetve más eseményeken is fekete öltözetben, csuklyával dolgoznak-e, a Ronin Security tulajdonosa nemmel felelt. Közölte, egy számára ismeretlen, a Valton Sec.-hez köthető munkatárs utasítását követték.

A Kontroll élő adásában látható, hogy a Rőth Richárd vezette csoport egymásba kapaszkodva, teljes szélességében elzárja a Jedlik Ányos utca szakaszát. Noha a történteket egy Facebook-bejegyzésben önvédelemként értelmezte („olyan veszélyzónába kerültünk egyik pillanatról a másikra, ahol már egymást is kellett védeni"), a felvételek alapján a fenyegetést legfeljebb néhány hazafelé tartó idős ember, a sajtó képviselői, valamint egy kisebb létszámú, békés ellentüntető csoport jelentette. Azt elismerte, hibáztak. „Abban a másodpercben, hogy leesett nekünk, sajnos, igen, késve, ezt teljes mértékben beismerem, hogy késve. De abban a másodpercben, amint beigazolódott, hogy mi nem munkavégzést végzünk, és ide lettünk csalva gyakorlatilag, azonnal fogtuk, és otthagytuk a terepet” - fogalmazott. Hozzátette, korábban semmiféle fideszes rendezvényt nem biztosítottak, és ezek után nem is fognak.

„Mi nem fideszes verőemberek vagyunk, nem vagyunk a fekete seregnek a tagja. Ha körbenéznek bárhol, bármilyen fényképen, hogyha minket megtalálnak, akkor az én igazam nagyon csorbul, nagyon szégyellném magam, ezt pedig nem engedhetem meg magamnak”

- fogalmazott Rőth Richárd. Az önkritikus megszólalást azzal indokolta, hogy a média kiemelt figyelmet fordított az erőszakosan fellépő fideszes hangadók azonosítására.

Ezzel párhuzamosan felülről nem volt érzékelhető hasonló nyomás: a győri és péceli balhé Lázár János békéscsabai Orbán-gyűlésen tapsot kért azoknak, akik úgymond a „biztonságát és békéjét” garantálták. Egyúttal arról is beszélt, hogy rájuk „Magyar Péter újságíró gyűlöletkommandója” vadászik.