Orbán Viktor: Szabó Bence nem egy hős, hanem egy balek

Orbán Viktor;kémügy;Szabó Bence;Tisza Párt;

2026-03-30 16:55:00 CEST

Úgy véli, a volt rendőr nem látott át egy kémelhárítási ügyet.

Szabó Bence korábbi rendőr százados azt hozza, hogy egy politikai párt ellen zajló titkosszolgálati akciót lát, miközben egy kémelhárítási ügyről van szó - jelentette ki az Ötmédiának adott nyilatkozatában a miniszterelnök.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy a titkosszolgálatok Magyarországon információt gyűjtenek, nyomozati cselekményt azonban nem folytathatnak. Ha ilyen lépésekre van szükség, akkor – anélkül, hogy a nyomozás értelmébe és céljába beavatnák az arra jogosult állami szerveket – felkérik vagy utasítják ezeket a szerveket, hogy hajtsanak végre bizonyos műveleteket. Ezek a szervek elvégeznek egy-egy nyomozati cselekményt, de nem látják át a teljes képet, mert nem ismerik egy nagy kémelhárítási vagy akár kémtelepítési program összefüggéseit, csupán egy konkrét hatósági eljárást folytatnak le.

Ha elolvas három ilyen típusú regényt és megnéz két könyvet, esetleg beiratkozik az egyetemre, ahol a közszolgákat képzik, az ilyen titkosszolgálati munkára készíti föl az embereket, ott ezt mind kézikönyvszerűen megtanulhatja

- mondta a miniszterelnök, szavait a műsorvezetőnek címezve.

Úgy értékelt, hogy az érintett személy azt gondolta, politikai ügyről van szó, ezért hitte magát hősnek, aki leleplez valamit, később azonban kiderült, hogy nem erről van szó. Orbán Viktor szerint valójában egy kémelhárításban vett részt, vagyis balek volt.

A miniszterelnök kifejtette, a titkosszolgálati akciók átlátása az élet egyik legszebb és legnehezebb feladata, mivel éppen az a lényegük, hogy nem transzparens módon működnek, hanem egy „félhomályos zónában”, ahol az állami érdekeket már érheti támadás, de az ügy még nem vállalható a nyilvánosság előtt. Kifejtette: a kémkedés nem vállalható, ezért a kémelhárítás is homályban marad, miközben „kémkedni mindenki kémkedik”, és ez a nemzetközi államközi érintkezés része, még ha nem is szép, és senki sem dicsekszik vele.

Hozzátette, hogy csak olyan információkat hoznak nyilvánosságra – például a nemzetbiztonsági bizottság jelentését vagy a Tiszás informatikus meghallgatásáról készült videófelvételt –, amelyek nem sértenek államérdeket és nem akadályozzák a titkosszolgálati, kémelhárítási vagy hírszerzési munkát. Jelezte, hogy kivételes esetben, nyomás vagy tisztázandó helyzet esetén lehet nyilvánosságra hozni ilyen adatokat, de akkor is „háromszoros szűrőn” keresztül, és ez továbbra is kivétel kell maradjon.

Kapott kérdést a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közt folyó beszélgetésről is. Erről szólva azt mondta, Ukrajna hosszú idő óta nemcsak a politikába, hanem a politikai hatalmat befolyásoló más területekre is kémeket, informátorokat és ügynököket telepít, nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is, jelentős fekete pénzek felhasználásával, amit az Egyesült Államok vizsgálatai is alátámasztanak. Úgy fogalmazott, ezen nem lepődnek meg, beavatkozásnak tartják és tiltakoznak ellene, de tudják, hogy ez a gyakorlat létezik, ezért folyamatosan nyomon követik.

Kifejtette, az, hogy két ukrán informatikai ügynök megjelent a Tisza Pártban, nem a párt miatt érdekes, hanem azért, mert „bennünket az ukrán kémek érdekelnek, akárhova mennek”. Hozzátette, a kémelhárítás követi a beazonosított ügynököket – akár pártokban, akár más területeken –, majd a szakmai rend szerint jár el velük. Jelezte: Magyarország ebben semmilyen értelemben sem lóg ki a nemzetközi gyakorlatból.

A miniszterelnök elmondta,

a választások kimenetelét nem lehet előre megmondani, mert „a választást az emberek döntik el”, és egy „rejtélyes kombináció” alapján hoznak döntést, amely még spirituális elemeket is tartalmaz. Úgy vélte, aki biztosan állítja, hogy tudja, mi befolyásolja a választásokat, az túl sokat gondol magáról, mert ő 40 év után sem tenne ilyen kijelentést.

Példaként a „Barabás és a Jézus” történetet említette, jelezve, hogy az összhangzat végül eltérhet attól, amit sokan várnak. Arra a felvetésre, hogy akkor most tulajdonképpen „lebarabásozta” magát, Orbán Viktor úgy felelt, „mondhatjuk így is”. Emlékeztetett: hárommillió szavazatot kért, ehhez pedig ragaszkodik.

Arra a kérdésre, hogy a kormánypártokat azzal vádolják, az oroszok beavatkoznak a Fidesz oldalán, visszakérdezett: „mit csinálnak ezek a szegény oroszok itt a mi érdekünkben?!”. Ezt követően azzal folytatta, hogy az ukránokról biztosan tudjuk, mit csinálnak. Informatikusokat szerveztek be a Tisza Pártba, informatikai mozgósítási rendszereket fejlesztettek ki számukra.

„Ezzel szemben az oroszokkal nekünk semmilyen együttműködésünk nincs, és azon kívül, hogy a Putyin patás ördög és én pedig a (…) krampusz (…) ezen kívül, hogy ilyeneket mondanak, semmilyen tény nincs. A másik oldalon világos tények vannak”

– fogalmazott Orbán Viktor.

Szólt arról is, hogy Magyarország nemzeti érdekeivel az Oroszország elleni szankciók ellentétesek, mert az ország ezen veszít. Kifejtette, hogy elvesznek beruházások és üzleti lehetőségek Oroszországban, ahol magyar cégek működnek, miközben korlátozzák az orosz olajhoz és gázhoz való hozzáférést, ezért naponta kell küzdeniük ennek hatásai ellen. Hozzátette, hogy a szankciós politika Brüsszelből fölvitte, és magasan tartja az energia árát, így Magyarországnak jóval többet kell fizetnie az energiáért, mint korábban. Világossá tette: minden, az oroszokkal szembeni gazdasági szankció árának egy részét a magyarok fizetik meg, ezért ez az ország számára nem jó. Kijelentette: az oroszok megnyerték a háborút, ugyanakkor nyomatékosította: semmiképpen sem veszítették el.

Saját bevallása szerint halálra nevette magát, amikor meghallotta, hogy Szijjártó Péter Szergej Lavrovot tájékoztatta az uniós egyeztetésekről. Mint mondta, hogy még a miniszterek és miniszterelnökök ülésein is bent vannak az okostelefonok, amelyeket a résztvevők a tárgyalások közben használnak, ezért nem kell külön jelenteni semmit, mert „mindent hallanak azok, akik hallani akarják”. Hozzátette, hogy csak ritkán fordul elő, hogy egy-egy napirendi pontnál mindenkitől elveszik a telefont és kiviszik, ezek az ülések reményeik szerint zártak. Úgy vélte, minden olyan megbeszélésnél, ahol mobiltelefon van jelen, „abban a minutumban” az információk eljutnak azokhoz, akiket ez érdekel, és erre példaként említette, hogy az amerikaiak éveken keresztül lehallgatták Angela Merkelt. Hát ilyen ez - tette hozzá, megjegyezve:

„én az egyetlen olyan miniszterelnök vagyok, aki úgy ül le a 27 miniszterelnökkel, hogy nálam nincs semmilyen adathordozó, amin keresztül a teremben történteket bárki lehallgathatná.”

Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy el tudja-e magát képzelni ellenzékben. Azt mondta: elképzelése szerint minden választás kétféleképpen dőlhet el: „vagy nyersz, vagy vesztesz”, és erről végső soron a magyar nép dönt. Kifejtette, hogy bár a következő négy évben végzett munka részleteihez van köze, a lényegi kérdésekben nem ő határoz, hanem a választók, akik négyévente kijelölik a munka irányát és tartalmát. Hozzátette, hogy ezt minden alkalommal – még amikor fájt is – tudomásul vette és elfogadta.

Úgy fogalmazott, győzelemre készülnek, ezért nem foglalkoznak olyan kérdésekkel, amelyek nem illeszkednek a jövőről szőtt terveikbe. Jelezte: arra készülnek, hogy megnyerik a választást, és a kormányzást folytatják, ezért arról beszélnek, hogyan kell majd kormányozni április 12-től, nem pedig arról, hogyan kell az ellenzéki pártoknak működniük.