Hatvanhat körzetben számít fideszes győzelemre a Nézőpont Intézet

2026-03-31 09:50:00 CEST

Számításaik szerint így elegendő a kormánypártoknak a harmincnégy listás mandátum.

Áprilisban az ország választási térképe nagyobb részben újra narancssárga lesz a Nézőpont Intézet mandátumbecslési projektjének előrejelzése szerint.

Mint írták, a választástörténeti adatok, az országos közvélemény-kutatások, valamint a 2026 során több választókerületben végzett saját felmérések alapján nagy eséllyel megbecsülhető, hogy a 106 választókerület közül 66-ban a kormánypártok jelöltjei szerezhetnek győzelmet. A 106 választókerület várható eredményeinek becslésére több módszer is alkalmazható. Mivel az adott körzetben az a jelölt nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja, a választókerületi győztesek személye viszonylag pontosan előre jelezhető.

A Nézőpont Intézet három különböző módszert használt egyidejűleg. A választástörténeti adatok elemzésével az egyes körzetek politikai orientációja határozható meg, míg a mandátumkalkulátoroknál is használt megközelítés az adott választókerületek szokásos eltérését vizsgálja az országos közvélemény-kutatási adatokhoz képest. A legpontosabb képet a választókerületenként végzett reprezentatív felmérések adják, amelyeket a Nézőpont Intézet 2026 első három hónapjában 30 körzetben készített.

Ezeknek a módszereknek az együttes alkalmazása alapján megállapítható, hogy a 106 választókerületből 44-ben szinte biztos a Fidesz-KDNP győzelme, míg 27-ben ellenzéki jelöltek nyerhetnek. A 27 biztosnak tekintett ellenzéki győzelemből 26 esetben a Tisza jelöltjei kerülnek az élre a becslés szerint, egy körzetben pedig a Tisza Párttal szövetséges más ellenzéki jelölt.

A fennmaradó 35 választókerület közül 22-ben nagy valószínűséggel a kormánypártok jelöltjei győzhetnek, míg 13-ban várhatóan a Tisza jelöltjei végeznek az első helyen. Összesítésben a Fidesz-KDNP 66, a Tisza Párt 39 választókerületben számíthat jelöltje sikerére, további egy körzetben pedig egy Tisza-közeli ellenzéki jelölt lehet az első. A Mi Hazánk, a Demokratikus Koalíció (DK), a Kétfarkú Kutyapárt jelöltjeinek, illetve más, itt nem említett független indulóknak az egyéni választókerületekben való győzelme nem tűnik reálisnak.

Így azzal számolnak, hogy a kormánypártoknak a hatvanhat választókerületi győzelem mellett elegendő lesz 34 listás mandátumot szereznie az abszolút többséghez.