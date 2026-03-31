Érvelési kisokossal látta el Rákay Philip a DKP-tagokat

Rákay Philip;Digitális Polgári Körök;

2026-03-31 09:04:00 CEST

Ebből többek közt kiderül, hogy a gödi akkumulátorgyár megfelelt a környezetvédelmi előírásoknak, a jogállamisági aggályok pedig brüsszeli gumicsontok.

Érvelési kisokost kaptak a Digitális Polgári Kör tagjai Rákay Philiptől - írja a Telex.

A portálnak az egyik olvasó küldte meg a pdf-et, amely a leírás szerint abban segít, hogy „gyorsan és határozottan reagálj a hétköznapokban megjelenő tiszás vádakra és hazugságokra.”

Rákay Philip szerint „a közéletet ma már egyre inkább a Magyar Péter által gerjesztett hazugságspirál uralja: elképesztő rágalmak, egyre meseszerűbb történetek és alaptalan vádak jelennek meg nap mint nap. Ezekkel szemben különösen fontos, hogy felkészülten, tényszerűen tudjunk megszólalni”. A dokumentum tételesen veszi sorra a leggyakrabban bírált területeket és ügyeket - így az egészségügyet, az oktatást, a jogállamiságot, az akkugyárakat, a korrupciót és a kegyelmi ügyet -, és azt bontja ki, mely bírálatok fordulnak elő a leggyakrabban, mi lehet veszélyben egy Tisza-kormány esetén, valamint milyen eredményeket ért el az Orbán-kormány 2010 óta.

Az egészségügyről azt írja, a Tisza az ápolóhiánnyal, a kórházak rossz állapotával, a kórházi fertőzésekkel, illetve akár a WC-papír hiányával bírálja a kormányt. Erre szerintük az a hatásos válasz, hogy a Tisza Párt fizetőssé tenné az egészségügyet, és egyébként is a kormány megemelte az orvosok bérét. A Tisza Párt programjában ezzel szemben az olvasható, hogy 2030-ra az egészségügyi kiadások aránya elérné a GDP 7 százalékát, addig évente 500 milliárdnyi többletforrást adnának az ágazatnak, 2027 végére pedig 6 hónapra mérsékelnék a várólisták hosszát a fekvőbetegellátásban, a járóbeteg-ellátásban pedig 2 hónapra.

Az oktatásnál a központosítást, az alacsony pedagógusbéreket és a pedagógushiányt azzal intéznék el, hogy „progresszív adórendszert vezetne be a Tisza, ami a pedagógusokat sem kímélné”, miközben a kormány ezzel szemben ingyenes tankönyvet, ingyenes étkeztetést és teljesítményértékelési rendszert vezetett be. A Tisza programjában ehhez képest többek között konkrét béremelési vállalás szerepel: a nevelést és oktatást segítő dolgozóknak 25 százalék, a felsőoktatásban dolgozó oktatóknak, kutatóknak és PhD-hallgatóknak pedig bérrendezés.

A környezetvédelem és a beruházások között megemlítik Gödöt és az akkugyárakat. Itt Rákayék azt nevezték meg kockázatként, hogy a Tisza elűzné az akkugyárakat, miközben kérdéses, mit hozna helyettük - Gödnél az elért eredmények között külön kiemelik, „megfeleltünk a környezetvédelmi előírásoknak”. A Tisza Párt programjában ugyanakkor az szerepel, hogy felülvizsgálnák a nagy, környezetszennyező beruházásokat, köztük az akkugyárakat is, emellett pedig önálló környezetvédelmi, vízügyi és állatjóléti minisztériumot hoznának létre.

A korrupció kapcsán a kisokos azt nevezte meg kockázatként, hogy a Tisza mögött „ugyanazok a balliberális figurák állnak, akik 2010 előtt kiárusították az országot”, miközben a Fidesz 2010 óta elérte, hogy „Magyarországon működnek az ellenőrző szervek”, továbbá a „gazdasági sikerek és beruházások bizonyítják a források hasznosulását”. A jogállamiság és a demokrácia területén ebbe a kategóriába sorolták azt is, hogy „Magyarország szuverén állam, saját alkotmányos renddel”, a jogállamisági aggályokat pedig „tipikus brüsszeli gumicsontok”-nak nevezték.