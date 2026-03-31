Nem bízzák a véletlenre a szavazást a Fidesz vajdasági szövetségesei sem

2026-03-31 22:58:00 CEST

A VMSZ elnöke, Pásztor Bálint is bemutatta, hogyan is kell a Orbán Viktor pártjára szavazni.

Mint hétfőn beszámoltunk róla, Fremond Árpád, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke egy szájbarágós videó keretében bemutatta, hogyan is kell szabályosan leszavazni a Fideszre.

Azóta egy hasonló videót tett közzé Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke is, aki annyit azért megjegyzett (bár előtte rákérdezett), hogy bármelyik pártra lehet szavazni, de ő „természetesen a Fideszre” szavaz, mert „a Fidesz a biztos választás”. A kamera ezt követően még jól láthatóan mutatja is, ahogy behúzza az X-et a Fideszre, miközben némileg ironikus módon a levélcsomagot képzbesítő nő elfordul és közli, nem néz oda. Mellesleg Pásztor Bálint lelkesedésében még a saját Facebook-borítóképét is a Fidesz kampányszlogenjeire cserélte, természetesen a kormánypárt narancssárga színeivel.

A hvgösszefoglalójában arról ír, kevesebb mint két héttel a magyarországi parlamenti választások előtt teljesen kikristályosodott, hogyan is épült fel a Vajdaságban a részvételre buzdító kampány. Ennek egyik eleme, hogy a Facebookot szervezetten elárasztották rövid videóüzeneteikkel, amelyekben mind arra buzdítanak, hogy menjenek el szavazni, és persze egyértelmű, hogy a Fideszre.

A Fidesz helyi szövetségesének számító VMSZ igyekezett kapcsolatot teremteni a potenciális szavazókkal, több településen lakossági fórumokat szervezett, különféle zenés rendezvényeket tartott kampánycélból. Dér Heni például a háttérfalra kivetített „Biztos pont. Biztos választás. Biztos jövő!” szlogen előtt énekelt a VMSZ „regionális lakossági fórumán” a szabadkai Sportcsarnok többezres nézőközönségének, illetve diszkrétebb díszletek előtt a Rúzsa Magdi-Balázs János-duó is fellépett, továbbá Mága Zoltánt, a NER kedvenc hegedűsét is bevetették Szabadkán, majd Zentán és Újvidéken is.

A VMSZ szervezésében továbbá összesen 14 helyszínen levetítették a 2025-ös Magyar menyegző című romantikus zenés néptáncfilmet, amelynek férfi főszereplője a szabadkai születésű Kovács Tamás. Az események megnyitóján pedig természetesen a VMSZ vagy az MNT valamely képviselője megfogalmazta a megfelelő politikai üzeneteket.

Ami a levélszavazás rendszerét illeti, a független vajdasági magyar Szabad Magyar Szó felhívással fordult az olvasóihoz, hogy osszák meg a szerkesztőséggel a szavazólapot tartalmazó boríték kézbesítésével kapcsolatos tapasztalataikat - az ebbéli feladatokban ugyanis köztudomásúlag ugyancsak a Fidesz helyi szövetségesei aktivizálódtak. A beszámolók alapján akadnak problémák: egy olvasótól például az aktivista azt kérdezte, hogy „szeretne-e a Fideszre szavazni?”, egy másik pedig arról írt, hogy figyelmeztették, „csak egy helyes választás van”, habár konkrétan nem nevezték meg, melyik is az. Egy harmadik olvasó arról számolt be, miképp próbálták lebeszélni arról, hogy postán adja fel a borítékot, mondván, akkor inkább vigye a külképviseletre.