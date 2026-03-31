Szijjártó Péter szerint egy oligarcha sem kért tőle semmit, Szergej Lavrovon kívül más külügyminiszterek sora rendszeresen

2026-03-31 22:27:00 CEST

A külgazdasági és külügyminiszter azt állítja, hogy ha ő nem vetetett volna le senkit Oroszországot sújtó szankciós listáról, ma nem lenne nálunk fűtés és ezer forintos lenne a benzin. Arra nem adott érdemi választ, miért kért segítséget az oroszoktól, hogy megmondják neki, mi a magyar érdek.

El sem tudják képzelni, hogy minden egyes szankciós intézkedés előtt hány ország külügyminisztere keres meg, hogy bizonyos entitások ne kerüljenek fel a szankciós listára – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újságíróknak kedden, országjárása mezőtúri állomásán. A Fidesz választási kampányának egyik kiemelt szereplőjéről éppen kedden jelent meg egy kompromittáló hangfelvétel, amelynek a tanúsága szeriont az orosz kollégája, Szergej Lavrov kérésére elintézte, hogy az egyik orosz oligarcha, Aliser Uszmanov testvérét levegyék az EU-s szankciós listáról. A Telex videója szerint arra, hogy miért mondta Szergej Lavrovnak, hogy „mindig áll a rendelkezésére”, azt válaszolta, hogy ő mindenkinek áll a rendelkezésére, annak is akivel egyetért, annak is, akinek nem.

A Szijjártó Péter által meg nem nevezett külügyminiszterek szerinte érvelnek is kérésük mellett, és ha ő úgy látja, hogy az érvek helyesek, akkor ő is érvel az érintettek levételéért a szankciós listáról. – A mi szankciós politikánk teljesen egyértelmű. Pontosan azt mondtam mindenkinek telefonon, amit már ezerszer elmondtam a nyilvánosság előtt. Az Európai Unió szankciós politikája kudarc, óriási hiba, ami csomó kárt okozott az európai és a magyar gazdaságnak is – mondta, azt bizonygatva, hogy ő és a magyar kormány soha nem támogatta a szankciókat főleg, amelyek az energiát érintették vagy „a béke ügyét” ásták volna alá. Mint hozzátette, hogy azt sem támogatták, hogy olyan emberek ellen legyenek a listán, akiknek szankcionálására nincs jogi alap.

Azt nem tudni, hogy a jogi alapról honnan tájékozódott Szijjártó Péter, a legújabb leleplező hangfelvételen az orosz külügyminiszter azt mondta, hogy Aliser Uszmanov orosz oligarcha kérésére telefonál, hogy az ő nővére Gulbahor Iszmailova lekerüljön az EU-s szankciós listáról. Szijjártó Pétter erre közölte, hogy a szlovákokkal közösen már javaslatot készítenek erről az Európai Uniónak, és mindent megtesznek azért, hogy Gulbahor Iszmailova megússza. Szergej Lavrov elégedetten fogadta a választ, és megköszönte Szijjártó Péter támogatását.

A magyar diplomácia jelenlegi vezetője úgy emlékszik, hogy Gulbahor Iszmailovát végül egyhangú szavazással vették le szankciós listáról, és többször is megismételte, hogy „nem volt semmi jogi alapja” a szerepeltetésének rajta. Szerinte nevetséges az Európai Unió, mert szerinte többeket, művészeket, egyházi vezetőket is listára tettek „ok nélkül” és nem csak oroszokat.

Nem kért tőlem semmit semmilyen oligarcha – tette hozzá, majd büszkén folytatta sokszor elérte, hogy olyan vállalatok, szervezetek ne legyenek rajta a listán, amelyek nélkül ma nem lenne kőolaj és földgáz, nem lenne fűtés és ezer forint lenne a benzin literenkénti ára Magyarországon. A fideszes politikus ismét felhozta, hogy őt nem csak az orosz külügyminiszter kérte lobbizásra, hanem sokan mások is, de arra nem adott érdemi választ, hogy miért kért segítséget az oroszoktól, hogy megmondják neki, mi a magyar érdek. Háborgott azon is, hogy a magyar külügyminisztert le lehet hallgatni.