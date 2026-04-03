Az ellenzéki szavazók megosztásával próbálkozik két ellenzéki párt is, de ez már aligha fog összejönni

2026-04-03 07:55:00 CEST

Dobrev Klára pártja újabban a Fidesz-Mi Hazánk koalíció veszélyéről beszél, Ranschburg Zoltán politikai elemző azonban lapunknak nyilatkozva ezt kétségbeesett próbálkozásnak látja. A Kutyapárt a saját programjaival kampányol, valószínű, hogy már későn. Elemzés.

A parlamenti választáshoz közeledve a legtöbb közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy három pártnak van elegendő támogatottsága a parlamentbe jutáshoz: a Fidesznek, a Tisza Pártnak és a Mi Hazánknak. Rajtuk kívül további két pártnak, a Demokratikus Koalíciónak és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak van némi esélye, támogatottságukat azonban a kormánypárti és a kormánytól független cégek is egyaránt az öt százalékos bejutási küszöb alá mérik.

Az aláírásgyűjtés során és az azt követő időszakban a DK és a Kutyapárt kommunikációjában egyaránt hangsúlyos szerep jutott a legnagyobb ellenzéki pártnak és vezetőjének, Magyar Péternek. Ranschburg Zoltán politikai elemző arról beszélt a Népszavának, hogy az lehet a DK és a Kutyapárt célja a Tisza elleni kommunikációval, hogy „árkot húzzanak” a szavazók közé. Mindezt annak érdekében, hogy ne szivárogjanak át a legnagyobb ellenzéki párthoz a szavazóik. Az elemző azonban úgy véli, ez nem sikerült nekik.

Arra voltunk kíváncsiak, miben változott a két párt kommunikációja a közösségi médiában , hogy megtudjuk, hogyan tervezik megszerezni a mandátumszerzéshez szükséges szavazatokat. Ennek keretében a pártok és a listavezetők (Dobrev Klára és Nagy Dávid) hivatalos Facebook-oldalait elemeztük, ezek ugyanis a két párt legnagyobb eléréssel rendelkező, kampánytevékenységet folytató közösségi média felületei. Az érintett oldalakon az elmúlt egy héten megjelenő posztok tartalmait vizsgáltuk.

A DK kommunikációjában ugyan kevésbé hangsúlyosan, de megmaradtak a Tisza Pártról szóló elemek. Leginkább a múlt héten visszaléptetett három egyéni jelöltjük ügyében merült fel Magyar Péter és pártja. A DK továbbá rendszeresen a két népszerű tömbbel szemben foglal állást: „Sem Orbán Viktornak, sem Magyar Péternek nem fontosak a szakszervezetek” – írta például Dobrev Klára egyik keddi posztjában. Kommunikációjukban hangsúlyos szerepet kap még annak bizonygatása is, hogy miért szükséges elindulniuk a választásokon. Ezt egyébként szintén elsősorban a Tisza Párt és szavazóbázisa vonja kétségbe.

Ranschburg Zoltán szerint a DK nem engedheti meg, hogy uralkodóvá váljon az a narratíva, miszerint egy rendszert képez a Fidesszel. Az elemző szerint viszont érthető Magyar Péter támadása a DK ellen, hiszen már a kezdetektől a rendszerrel szemben határozza meg magát. – A Tiszán túli ellenzék neve egybeforrt a Fidesszel szembeni vereséggel – mondta.

A DK kommunikációjában azonban a leghangsúlyosabb elem a Fidesz és a Mi Hazánk esetleges koalíciójával szembeni fellépés. Azt a meggyőződést igyekeznek nyomatékosítani a választókban, hogy az Orbán Viktor, illetve a Toroczkai László vezette párt összefognak majd, így hiába nyeri meg a Tisza a választást, nem fog tudni kormányt alakítani. Elmondásuk szerint azért van szükség a DK-ra, hogy ezt megakadályozzák. Úgy vélik, minden egyes mihazánkos mandátumot egy DK-ssal kell kompenzálni ennek érdekében.

Bár jól hangzik a Fidesz-Mi Hazánk koalíció, de nem biztos, hogy igaz is – értékelt lapunknak Ranschburg Zoltán. A szakértő szerint kétségtelen, Toroczkai Lászlót nem kell sokáig győzködni, hogy megszavazza Orbán Viktort miniszterelnöknek, de nem tudja elképzelni a Mi Hazánkot egy koalíciós partnerként, maximum egy külső támogatóként. A DK ezzel kapcsolatos kommunikációját pedig kétségbe esettnek és logika nélkülinek látja. A politikai elemző szerint ugyanis akkor kínálkozik a legnagyobb esély a Fidesz-Mi Hazánk koalíció elkerülésére, ha minél többen a Tisza Pártra szavaznak.

A Kutyapárt kommunikációjában azonban visszafogták a Tiszáról való beszédet. Egy hét alatt mindössze néhány posztot találtunk, amiben valamilyen módon szó esett a Magyar Péter vezette pártról. A kétfarkúak leginkább a saját akcióikról, politikájukról és programjaikról posztolnak, ilyen például a drogháború ellenzése, az isztambuli egyezmény ratifikálása, csekkégetés a kilakoltatások megállításának érdekében és egyéb karitatív tevékenységek.

Ranschburg Zoltán szerint elképzelhető, hogy ez lehet a helyes stratégia, de erről már késő beszélni. Úgy véli, fél évvel ezelőtt kellett volna felépíteni egy olyan üzenetet, amivel egy kis párt meg tudja ugrani az öt százalékos küszöböt, de egy ilyen üzenet felépítése se a DK-nak, se a Kutyapártnak nem sikerült.