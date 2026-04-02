Publicus: A biztos szavazó pártválasztóknál 9 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesz előtt

2026-04-02 05:50:00 CEST

A különbség a teljes népességben és a biztos szavazók körében 6, a biztos szavazó pártválasztók esetében 9 százalékpont a Tisza javára a Publicus felmérése szerint. A Mi Hazánk a bejutási határon billeg, a DK és a Kutyapárt küszöb alatt van.

Nem történt radikális mértékű változás a Publicus Intézet adataiban az egy hónappal ezelőtt készített kutatása óta. A Népszava megbízásából végzett – életkor, nem, iskolázottság, településtípus szerint reprezentatív – felmérés szerint az összes megkérdezett körében a Tisza 36, a Fidesz 30 százalékon áll, a biztos szavazók esetében pedig 41, illetve 35 százalékon. A különbség tehát mindkét kategóriában 6 százalékpont a Tisza javára. Miközben a Fidesz hajszálra pontosan ugyanazt az eredményt produkálta, mint előző alkalommal, a Tisza 1-1 százalékot erősödni tudott. Megjegyezzük: a 21 Kutatóközpont például ennél jóval nagyobb előnyt mért.

A Publicus szerint a biztos szavazó pártválasztóknál 49-40 az állás, ugyancsak a Tisza javára. Ebben a csoportban a Fidesz is népszerűbb lett ugyan 1 százalékponttal, de a Tisza 2-vel növelte bázisát, így a különbség már 9 százalékpont.

Az adatok alapján valószínűsíthetően hárompárti parlament várható. A Mi Hazánk az 5 százalékos bejutási küszöb környékén mozog (a teljes népességben 4 százalékon, a biztos szavazó pártválasztóknál 6 százalékon áll), a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt minden kategóriában egyaránt 3-3 százalékon teljesít (mindkettő mínusz 1 pont a biztos szavazó pártválasztó kategóriában). A DK és a Kutyapárt adatai a Publicusnál megegyeznek azzal, amit a Závecz-felmérés hozott ki a napokban, viszont jobbak annál, amit a Medián vagy a 21 Kutatóközpont mért.

A Publicus kutatásában a megkérdezettek 61 százaléka – tehát a többség – elégedetlen azzal, ahogyan az országban mennek a dolgok. A válaszadók 78 százaléka biztosra ígéri, hogy részt vesz április 12-én a parlamenti választáson. A tiszás szavazók aktivitása változatlanul nagyobb, mint a fideszeseké, igaz, csak néhány százalékponttal:

a Tisza szimpatizánsainak 94 százaléka állítja, hogy biztosan elmegy szavazni, a Fidesz támogatói körében 91 százalék az arány (a különbség hónapról hónapra csökken).

A felmérés egyik kérdése így szólt: „Ha Önnek fogadnia kellene 10 ezer forintban a választás végeredményére, melyik párt győzelmére tenné a tétjét?”

A megkérdezettek 39 százaléka a Tisza győzelmére fogadna, 35 százaléka a Fideszre (a többiek nem tudtak vagy nem akartak válaszolni). Érdekes módon nagyobb különbség született, amikor az volt a kérdés, hogy „ön szerint a szomszédai, ismerősei körében melyik párt győzelmére számítanak a legtöbben”. Bár a Tiszát ebben az esetben is 39 százalék nevezte meg, a Fideszt lényegesen kevesebben – 28 százalék – látták favoritnak. A bizonytalanok szerint – 27-13 arányban – szintén a Tiszának áll a zászló.

A kutatásban résztvevők négyötöde már tudja, kire fog szavazni (ez 9 százalékponttal nőtt előző felméréshez képest), de a választók 7-8 százaléka csupán az utolsó napokban vagy egyenesen a szavazófülkében dönt majd.

A relatív többség, 49 százalék annak örülne, ha a Fidesz elveszítené a választást, a kormánypárt maradását csak 35 százalék venné szívesen.

Amikor a Publicus úgy tette fel a kérdést, hogy „mit gondol, mi lesz a 2026-os választáson”, rendkívül szoros eredmény jött ki: 39 százalék mondta azt, hogy a Fidesz elveszíti a választást, míg 38 százalék ennek az ellenkezőjét.

Pulai András, a Publicus Intézet vezetője hangsúlyozta: amióta mérik, 2025. január óta, most először többen hisznek a kormányváltásban, mint a kormány maradásában.