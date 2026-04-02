„A közvélemény-kutatási szakma halott”

2026-04-02 10:39:00 CEST

Az MTVA nevében Csuhaj Ildikó kezdte a kérdéssort, udvariasan azt firtatva, nem másnak kell-e kapnia a szót a múltkori sajtótájékoztató után. Az első kérdése arról szólt, a közvélemény-kutatások nagyon eltérőek hány mandátuma lesz a Fidesznek. Gulyás Gergely arról beszélt, hogy tíz nap múlva, a választások estéjén kizárólag a végeredménynek hisz majd, és nem javasolja senkinek, hogy közvélemény-kutatásokra építsen. Felidézte: léteznek olyan számítások, amelyek magabiztos kormányzati fölényt és kormánytöbbséget mutatnak, ugyanakkor ezekkel teljesen ellentétes kutatások is vannak, ami szerinte egyre inkább „a baloldali kutatókra” jellemző hosszabb ideje. Megjegyezte, négy évvel ezelőtt is 8-20 tévedtek a Fidesz kárára, és igyekeznek egyfajta „esélyességmenedzsmenttel” fenntartani a reményt a másik oldalon is, ezért kár tippelgetni.

A miniszter nem javasolta senkinek, hogy építsen a közvélemény-kutatásokra. Nyomatékosította, hogy ő maga olyan kutatást ismer, amire ad, ahol a kormánypártnak a parlamenti abszolút többsége biztosított. Ha valaki egyébként a közvélemény-kutatásokat nézi az országban, akkor azt megállapíthatja, hogy ha volt egyáltalán ilyen szakma, akkor az halott - fűzte hozzá.