2026-04-02 10:12:00 CEST

Az Európai Bizottság felszólította az Orbán-kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagár alkalmazását.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, elsősorban az energiahelyzettel kellett foglalkozniuk, mivel az Európai Bizottság felszólította az Orbán-kormányt, függessze fel a védett üzemanyagár alkalmazását. Ezt a követelést visszautasítják, az Európai Bizottság is tudja, hogy orosz kőolaj nélkül nem lesz kőolaj Európában, ha nem változik a helyzet a Hormuzi-szorosnál.

Gulyás Gergely szerint Magyarországnak igaza volt, amikor fenntartotta az orosz kőolaj és földgáz behozatalát.