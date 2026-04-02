Csak felfújtak egy ügyet

kormányinfó;

2026-04-02 10:38:00 CEST

A Partizán kérdésére Gulyás Gergely azt mondta, fenntartja az álláspontját, elmebaj, hogy a titkosszolgálatok a Tisza Pártra játszanának. Megismételte, szerinte különböző hazugságokkal próbálják Panyi Szabolcsról elterelni a figyelmet. Úgy véli, az egész Gundalf-ügyet azért fújták fel, mert megpróbálták elterelni a figyelmet erről a botrányról.

Ilyen vádat nem fogalmaztak meg - válaszolta arra a felvetésre, hogy az NNI eredetileg egy pedofilváddal kapcsolatos bűncselekmény miatt kezdett nyomozni.