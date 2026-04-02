Gulyás Gergely szerint kereskedelmi kapcsolat szankcionálása nem magyar érdek, a többiről Szijjártó Pétert kérdezzék

kormányinfó;

2026-04-02 10:47:00 CEST

Úgy tűnik, az Orbán-kormány számára a Putyin-rezsim szent és sérthetetlen.

Nekünk bármely kereskedelmi kapcsolatnak a szankcionálása nem az érdekünk – közölte Gulyás Gergely Szijjártó Péter nyilvánosságra került beszélgetéséről Szergej Lavrovval.

A tárcavezető úgy folytatta, a külügyminiszternek magától is jó érvei vannak, azt, hogy kivel miért beszél és miről, tőle kell megkérdezni, nem bújt el soha a sajtó elől. Nyilvánosság által képviselt álláspont, hogy az oroszokkal való kapcsolat szűkítését az EU ne az energia területén tegye – jegyezte meg.