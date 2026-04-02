Gulyás Gergely a Demokratikus Koalíció alelnökére hivatkozva cikizte a Mediánt

2026-04-02 11:04:00 CEST

A Panyi Szabolccsal kapcsolatos ügyben a nyomozást elrendelték, ezen túlmenően a Miniszterelnökséget vezető miniszternek nincs információja az eljárásról. Gulyás Gergely szerint az ügy fekete-fehér és tankönyvszerű.

Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy miért lehet érdeke a Mediánnak „hamisított adatokat” nyilvánosságra hozni, illetve történhetett-e ez esetleg politikai utasításra. A tárcavezető csak azt tudja, amit a Demokratikus Koalíció alelnöke, Molnár Csaba mondott, miszerint a Medián nekik is felajánlotta: kedvező eredményt mér, ha fizetnek érte. Úgy fogalmazott, hogy ebből mindenki levonhatja a Medián hitelességével kapcsolatos következtetést. Hangsúlyozta, hogy ezt nem a kormány állítja, hanem Gyurcsány Ferenc valaha volt kancelláriaminisztere, egyben saját hivatali elődje.

A védett benzinárról szólva azt mondta, ami eszközként rendelkezésünkre áll, az az, hogy csaknem 3 hónapra elegendő üzemanyagtartalékunk van a mai napon is. Benzinnél van, de még több is, gázolajnál minimálisan kevesebb. Kifejtette, hogy álláspontjuk szerint az ukránokat és a háború meghosszabbítását már csak az Európai Unió pénzeli, Volodimir Zelenszkij elnök nincs meg az Európai Unió pénze nélkül. Hozzátette: az Unió pedig csak akkor tudja biztosítani ezt a finanszírozást, ha ehhez Magyarország hozzájárul. Világossá tette, hogy Magyarország ennek a fejében csupán azt a szerény kérést fogalmazza meg az ukrán elnök felé, hogy tartsa be a társulási szerződésben vállalt jogi kötelezettségeit, ne tartsa elzárva a Barátság kőolajvezetéket, és az országa területén keresztül biztosítsa a kőolajtranzitot az Európai Unió tagállamai felé.