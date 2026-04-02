„Volodimir Zelenszkij Tisza vagy Tisza-DK-kormányt akar látni”

kormányinfó;

2026-04-02 11:11:00 CEST

Arról, hogy Ukrajna úgy véli, 20 hónapra van szükségük a vezeték helyreállításához Gulyás Gergely az Index kérdésére közölte, holnap meg tudják nyitni a Barátság kőolajvezetéket, semmi akadálya nincsen, Volodimir Zelenszkij maga is elismerte, hogy politikai okok vannak a háttérben. A kőoajvezetéket semmilyen támadás nem érte – mondta, hozzátéve, egy tárolóegységet ért kár, és rögtön jelezték, hogy ez néhány napig fog tartani. Megismételte, Volodimir Zelenszkij olyan Tisza vagy Tisza-DK-kormányt akar látni, ami támogatja Ukrajna uniós tagságát és sodródik az európai háborúpárti politikával. Ukrajna az EU lélegeztetőgépén működik, szüksége van az unió támogatására – szögezte le. – Nem tudom, Ukrajna abban a helyzetben van-e, hogy humorizáljon – jegyezte meg arról, hogy a legutóbbi hírek korszerűsítésről szólnak.