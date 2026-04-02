Gulyás Gergely szerint a Fidesz bizonyítékokkal is alátámasztja véleményét

2026-04-02 11:31:00 CEST

A Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció vezetője a leghazugabb vádakkal támadja a magyar államot - közölte Gulyás Gergely. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon független bíróság működik, amelynek működésével kapcsolatban lehet kritikát megfogalmazni, de azzal kapcsolatban nem, hogy ne lenne teljesen független, mert a bírák csak jogszabályoknak és lelkiismeretüknek vannak alárendelve. Úgy értékelt, hogy miközben ezt belföldön nem vitatják, külföldön a Tisza-párti és DK-s politikusok az igazságszolgáltatás függetlenségét támadják, noha szerinte ez más európai uniós országokban lehet megalapozott kérdés, Magyarországon azonban nem. Kijelentette, hogy minden bizonyíték rendelkezésre áll, a szolgálatok a jogszabályok betartásával jártak el - majd itt megint elismételte, hogy ez figyelemelterelés Panyi Szabolcs ügyéről.

Közölte azt is, hogy az a politika „intellektuális része” az, hogy a véleményeket bizonyítékokkal is alátámasszák, amit szerinte a kormányoldal teljesít, és azt kívánta, hogy a magyar sajtó ezt az igényességet a másik oldallal szemben is érvényesítse. Hozzátette, hogy a közéletben szerinte számos, bizonyíték nélküli vagy a valóságot hamisító állítás hangzik el az igazságszolgáltatás függetlenségétől egészen a tavakben élő kacsák és halak megevéséig. Hangsúlyozta, hogy a hatósági eljárások gyorsaságára és átláthatóságára törekednek, de szerinte jelenleg csak a kormányoldal felel meg ennek az elvárásnak a magyar közéletben.

Az ukrán pénzszállító ügyével kapcsolatban azt mondta, hogy reményei szerint minden részlet ki fog derülni. Ő maga személyesen is szeretné tudni, hogy Ukrajna miért szállít ilyen mennyiségű pénzt és aranyat ebben a formában, amelynek szokatlanságát szerinte az is jelzi, hogy a legnagyobb magyar bank egy év alatt sem szállít ennyi valutát készpénzben. Úgy fogalmazott, hogy várják a válaszokat, miközben az ügyben nyomozás zajlik, ezért a részletekről a nyomozóhatóság adhat tájékoztatást. Közölte, a nyomozást a jogszabályok szerint kell lefolytatni, és ha annak eredménye lesz, arról a nyilvánosságot tájékoztatni kell.