Sándor Fegyir: Magyarországon minden héten van valamilyen új ötlet, klasszikus orosz módszerek

Atz ukrán nagykövet szerint Volodimir Zelenskij nagyon népszerű Magyarországon, még az is lehet, hogy itt is megválasztják elnöknek.

Európa legnehezebb munkája címmel közölt interjút Sándor Fegyir budapesti ukrán nagykövettel a The Atlantic, mondván, a diplomata egy olyan kormányt képvisel, amely Orbán Viktor elsődleges célpontjává vált a választási kampányban.

A cikk röviden összegzi, hogy az Oroszország legmegbízhatóbb európai szövetségesének számító Orbán-kormány gyakorlatilag az egész kampányát az Ukrajna-ellenességre építette fel, ennek megfelelően, amikor Sándor Fegyir megbeszélték, hogy egy külvárosi cukrászdában felveszik az interjút, a riporter állítása szerint arra számított, hogy a nagykövet esetleg álruhában érkezik majd, halkan beszél, és kerüli majd a kényes témákat. Ehhez képest meglepődött, hogy a „kidobóember megjelenésű” nagykövet egyáltalán nem óvatoskodott, és még hangosabban is beszélt, mint körülöttük bárki.

Sándor Fegyir jókedvében volt, kifejtette, hogy Budapesten is biztonságban érzi magát, a Volodimir Zelenszkij ellen hergelő fideszes plakátot látva megállapította, hogy az ukrán elnök nagyon népszerű, lehet, hogy a következő választáson Magyarország elnökének is megválasztják. Utóbbival a fideszes kommunikációs gépezet fő állítására célzott, gyorsan hozzáfűzve azért, hogy viccel. Feladatait illetően elmondta, hogy például segít a testvérvárosi kapcsolatok megteremtésében, támogatja a kárpátaljai magyarokat és segít a segítőkész magyar civilek támogatásának Ukrajnába juttatásában. Utóbbi kapcsán példát is említett, jelesül az oroszok által elpusztított játszóterek újra felszerelésében magyar önkéntesek segédkeztek.

A csúcsra pörgetett Ukrajna-ellenesség ellenére Sándor Fegyir úgy látja, hogy még a kormányzat egészére sem jellemző a gyűlölködés, sőt, kapcsolatainak nagyjából a 70 százaléka a mocskolódó kampány ellenére is megmaradt. Ami az ukrán pénzszállítók elleni TEK-es akciót illeti, a nagykövet elmondta, hogy az elfogott ukránok szemét bekötötték és akaratuk ellenére valamiféle igazságszérumot kaptak. Az egész szerinte a parlamenti választás miatt volt, minden héten van valamilyen új ötlet, klasszikus orosz módszerek. Megjegyezte, az ügyben részben az ő közvetítésével sikerült eredményt elérni.

Mindennek ellenére Sándor Fegyir úgy látja, a magyarok kevésbé dőlnek be az orosz trükköknek, mint az ukránok, a szerbek vagy a szlovákok, amelynek okát a magyar nyelv és kultúra egyediségében, különlegességében látja. 

Arra viszont számít, hogy az utolsó két hét alatt a kampány még durvább lesz, nem zárta ki, hogy a fizikai erőszak is meg fog jelenni.

A Megafon propagandistája-influenszere kezében egy paksamétát lobogtatva azt bizonygatta, hogy a Medián felmérése szerint a választókerületek többségében a Fidesz vezet, kár, hogy a Mediánnak nincsenek is mérései választókerületekről.