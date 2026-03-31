Sándor Fegyir: Magyarországon minden héten van valamilyen új ötlet, klasszikus orosz módszerek

2026-03-31 21:45:00 CEST

Atz ukrán nagykövet szerint Volodimir Zelenskij nagyon népszerű Magyarországon, még az is lehet, hogy itt is megválasztják elnöknek.

Európa legnehezebb munkája címmel közölt interjút Sándor Fegyir budapesti ukrán nagykövettel a The Atlantic, mondván, a diplomata egy olyan kormányt képvisel, amely Orbán Viktor elsődleges célpontjává vált a választási kampányban.

A cikk röviden összegzi, hogy az Oroszország legmegbízhatóbb európai szövetségesének számító Orbán-kormány gyakorlatilag az egész kampányát az Ukrajna-ellenességre építette fel, ennek megfelelően, amikor Sándor Fegyir megbeszélték, hogy egy külvárosi cukrászdában felveszik az interjút, a riporter állítása szerint arra számított, hogy a nagykövet esetleg álruhában érkezik majd, halkan beszél, és kerüli majd a kényes témákat. Ehhez képest meglepődött, hogy a „kidobóember megjelenésű” nagykövet egyáltalán nem óvatoskodott, és még hangosabban is beszélt, mint körülöttük bárki.

Sándor Fegyir jókedvében volt, kifejtette, hogy Budapesten is biztonságban érzi magát, a Volodimir Zelenszkij ellen hergelő fideszes plakátot látva megállapította, hogy az ukrán elnök nagyon népszerű, lehet, hogy a következő választáson Magyarország elnökének is megválasztják. Utóbbival a fideszes kommunikációs gépezet fő állítására célzott, gyorsan hozzáfűzve azért, hogy viccel. Feladatait illetően elmondta, hogy például segít a testvérvárosi kapcsolatok megteremtésében, támogatja a kárpátaljai magyarokat és segít a segítőkész magyar civilek támogatásának Ukrajnába juttatásában. Utóbbi kapcsán példát is említett, jelesül az oroszok által elpusztított játszóterek újra felszerelésében magyar önkéntesek segédkeztek.

A csúcsra pörgetett Ukrajna-ellenesség ellenére Sándor Fegyir úgy látja, hogy még a kormányzat egészére sem jellemző a gyűlölködés, sőt, kapcsolatainak nagyjából a 70 százaléka a mocskolódó kampány ellenére is megmaradt. Ami az ukrán pénzszállítók elleni TEK-es akciót illeti, a nagykövet elmondta, hogy az elfogott ukránok szemét bekötötték és akaratuk ellenére valamiféle igazságszérumot kaptak. Az egész szerinte a parlamenti választás miatt volt, minden héten van valamilyen új ötlet, klasszikus orosz módszerek. Megjegyezte, az ügyben részben az ő közvetítésével sikerült eredményt elérni.

Mindennek ellenére Sándor Fegyir úgy látja, a magyarok kevésbé dőlnek be az orosz trükköknek, mint az ukránok, a szerbek vagy a szlovákok, amelynek okát a magyar nyelv és kultúra egyediségében, különlegességében látja.

Arra viszont számít, hogy az utolsó két hét alatt a kampány még durvább lesz, nem zárta ki, hogy a fizikai erőszak is meg fog jelenni.