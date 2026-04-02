Navracsics Tibort támogatja egykori összellenzéki ellenfele, Rig Lajos

2026-04-02 12:48:00 CEST

Ugyanúgy, ahogy én annak idején, pártfüggetlenül képviseli ezt a választókerületet – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszterről a Jobbik korábbi politikusa.

Navracsics Tibort támogatja Rig Lajos, aki Veszprém megye 3. számú választókerületében 2022-ben összellenzéki jelölt volt – derül ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Facebook-oldalán közzétett videóból.

A felvételen Rig Lajos arról beszél, az akkori szavazás után felhívta Navracsics Tibort, és felajánlotta, hogy a térség ügyeiben szívesen segít neki.

– El is fogadta ezt a felkérést, élt is vele, több esetben egyeztettünk, akár Tapolca, akár a választókerület kérdéseiben, főként egészségügyi és infrastrukturális kérdésekben. Ugyanúgy, ahogy én annak idején, pártfüggetlenül képviseli ezt a választókerületet

– fogalmazott a Jobbik korábbi politikusa, aki szerint ezt bizonyítják az Ajkára érkező uniós források és a Tapolcán megvalósuló felújítások. Majd közölte, Navracsics Tibornak szívügye, hogy Tapolcára visszakerüljön az egynapos sebészeti ellátás is, és ő azt gondolja, hogy ebben az esetben is jó irányba haladnak a tárgyalások.

A videót megosztó Navracsics Tobir bejegyzésében úgy fogalmazott: – Rig Lajossal négy éve sem voltunk ellenségek, pedig akkor is egy világ választotta el az ellenzéki és a kormánypárti képviselőjelölteket. Az általános politikai helyzet azóta sokat romlott, a mi akkor megkötött szövetségünk viszont sokkal erősebb lett. Barátságodért hálával, támogatásodért köszönettel tartozom!

A veszprémi 3-as, tapolcai központú körzetben a Tisza Párt jelöltje Balatincz Péter, az ajkai kórház traumatológiai osztályának főorvosa. Nemrég Navracsics Tibor a HVG-nek adott interjújában azt mondta, amennyiben nem nyer egyéni képviselőként a körzetében, befejezi politikai karrierjét.