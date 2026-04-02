Jogerősen nyert Ruttner György a Magyar Nemzet és a Mandiner ellen, de jönnek még perek

2026-04-02 07:45:00 CEST

Másodfokú, jogerős ítéletben kötelezte a Magyar Nemzet és a Mandiner szerkesztőségét helyreigazításra a A Fővárosi Ítélőtábla a Ruttner Györgyről szóló Újabb balos sztár Magyar Péter körül címmel megjelentetett cikkekben közölt valótlan állítások miatt – derül ki a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményből.

E szerint a helyreigazításon túl a Magyar Nemzet és a Mandiner 83-83 ezer forint perköltséget kell fizetnie, Ruttner György ezután újabb pereket indít a két lap ellen a valótlan állítások közlésével okozott kárának a megtérítéséért.