Csárdi Antal vitára hívta Bódis Krisztát, és azt ígérte, azonnal visszalép, ha a tiszás politikus meggyőzi őt

2026-04-02 18:14:00 CEST

Készen állok arra, hogy tiszta helyzetet teremtve mérjük össze az elképzeléseinket – közölte a független képviselő.

Arra kérem, vállaljon velem egy nyílt, mindenki számára követhető vitát, ahol a választók előtt nyilvánosan beszélünk Magyarország jövőjéről, a kerületek problémáiról és lehetőségeiről, valamint arról, hogy milyen országot szeretnénk építeni – üzente a Budapest 2-es választókerületében függetlenként induló Csárdi Antal a tiszás Bódis Krisztának.

A képviselő bejegyzésében kiemelte, az elmúlt napokban sorra jelentek meg hírek arról, hogy megválasztott ellenzéki képviselők lépnek vissza a Tisza Párt jelöltjeinek javára. „Olyan jelöltek javára, akiknek politikai elképzeléseiről, szakpolitikai álláspontjairól és értékrendjéről a választók és sok esetben még mi, politikai szereplők is alig tudunk valamit. Véleményem szerint ez így nincs rendben” – fogalmazott, hozzátéve, a belváros, Józsefváros és Ferencváros polgárai többet érdemelnek annál, mint hogy háttéralkuk és politikai nyomásgyakorlás mentén dőljön el a képviseletük.

„Joguk van tudni, hogy ki és milyen programmal kívánja képviselni őket az Országgyűlésben. Joguk van valódi választáshoz, nem pedig előre kiosztott politikai játszmákhoz” – írta, és közölte, ezért kezdeményezi egy nyilvános vita megtartását. Ennek során beszélni akar

a rendszerváltás mikéntjéről,

a szociálpolitikáról,

a gazdasági igazságosságról,

a környezetvédelemről,

az egészségügyről,

a nagyvállalatok szerepéről,

és a rendszerszintű korrupció felszámolásáról.

„Én készen állok arra, hogy tiszta helyzetet teremtve mérjük össze az elképzeléseinket. Amennyiben ezen a vitán meggyőz arról, hogy ön olyan jelölt, aki valóban a helyiek érdekeit képviseli, aki képes szembemenni a korrupcióval, és aki nem pártérdekeket, hanem a hazát helyezi az első helyre akár saját politikai közösségének nyomása ellenére is, akkor azonnal visszalépek az indulástól. Nyitott vagyok a visszalépésre, ha egyértelmű és nyilvános garanciát kapunk arra, hogy a jövőben nem fordulhat elő, hogy a pártérdek felülírja az ország érdekét” – jelentette ki.