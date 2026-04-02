Szabó Bencéről és a Szijjártó-Lavrov ügyről is kérdezősködik a kormányközeli közvélemény-kutató

Politikai kampánytémákról tett fel kérdéseket kedd este telefonon a hvg.hu egyik olvasójának a Társadalomkutató kft. kérdezőbiztosa.
A portál szerint ezúttal
1-5 ig kellett pontozni a fideszes influenszereket és kormánypárti, illetve ellenzéki politikusokat.
megkérdezték, elégedett-e Orbán Viktor kormányfői munkájával, továbbá azt is, hogy kit tartana alkalmasnak miniszterelnöknek. Kérdezték, hogy szerinte Orbánnak maradnia kellene-e a választások után.
kérdezték a véleményét a Szabó Bence-ügyről, és arra is kíváncsi volt a kérdező, hogy a titkosszolgálatok az állampolgárok vagy a kormány érdekeit képviselik-e inkább.
szó volt a Szijjártó-Lavrov ügyről, ahol a válaszadónak értékelnie kellett a történteket, illetve az is firtatták, hogy ezeket a témákat a családi beszélgetések során érintik-e.
kérdés volt még, hogy kire szavazott 2022-ben és kire fog most.
megkérdezték a véleményét Toroczkai Lászlóról.
téma volt, hogy a válaszadó szerint Oroszország vagy Ukrajna avatkozik-e bele a magyar választásokba.
illetve érdeklődtek, hogy mit gondol a családtámogatásokról.
A Társadalomkutató kft. a tapasztalatok alapján gyakran a kormány intézkedéseinek a hatását méri, illetve azt, hogy a kormány által használt terminológia mennyire rögzül a választókban.