Ismét egy jobbikos jelölt döntött a visszalépés mellett

2026-04-03 16:05:00 CEST

Vincze Miklós a monori központú Pest megyei 12-es számú választókerületben adna teret a változásnak.

Egyéni ambícióim helyett hazám érdekét helyezem előtérbe – indokolta nagypénteki Facebook-posztjában Vincze Miklós, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje. A Pest megyei 12-es választókerületben indult ellenzéki képviselő számár ugyanis világossá vált, hogy a közösség érdeke most előrébb való.

Aki elégedett az elmúlt évek berendezkedésével, politikájával, az „nyugodtan” szavazzon bármely parlamenti pártra. Ez mindenkinek a saját döntése. Viszont jelenleg a változás szele a parlamenten kívülről jön. Úgy látom, most annak kell teret adni, hogy ez a változás minél erősebben meg tudjon jelenni – tette hozzá Vincze Miklós.

Az elmúlt hetekben az április 12-re kitűzött országgyűlési választáson már több ellenzéki párt jelöltje, illetve függetlenként induló politikus jelentette be visszalépését. Ahogy arról beszámoltunk, Tordai Bence, aki a most véget érő ciklusban a Párbeszéd frakcióvezető volt. A Jobbikból többek között az ugyancsak parlamenti frakcióvezető, Lukács László György is. Két napja pedig Bencze János, aki az ebben a ciklusban parlamenti képviselő volt, a Tolna megyei 3-as számú választókerületben tette ugyanezt.