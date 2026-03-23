Újabb jobbikos, ezúttal Lukács László György frakcióvezető lépett vissza a képviselőjelöltségtől

visszalépések;frakcióvezető;képviselőjelöltek;Lukács László György;Jobbik ;

2026-03-23 18:22:00 CET

Az országos listát állítani nem tudó, jelenleg még parlamenti párt frakcióvezetője nem indokolta meg a döntését.

Visszalépett a képviselőjelöltségtől a Jobbik frakcióvezetője, Lukács László György – vette észre a Nemzeti Választási Iroda honlapján a 24.hu. Mint írják, hétfőn frissített státusza szerint a politikus „kiesett” a jelöltek közül a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 3. számú, Karcag központú egyéni országgyűlési választókerületben. – Lukács László György jelöltségtől való visszalépését nem szeretnénk sem a párt részéről, sem a képviselő részéről kiegészíteni – válaszolta a párt a lap kérdésére.

Lapunk is beszámolt arról, hogy múlt pénteken Földi István, a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. számú egyéni választókerületében indult képviselőjelöltje jelentette be visszalépését pénteki bejegyzését, ahogy írta, a legerősebb ellenzéki párt és annak a jelöltjének a javára lép vissza. Korábban a szintén jobbikos Staudt Máté is visszalépett a képviselőjelöltségtől Budapest 10-es számú, budafoki választókerületében. A választókerület ellenzéki szavazóit arra biztatta, hogy a választáson azt a jelöltet támogassák, akit a legalkalmasabbnak tartanak a változás érdekében.

A Jobbik idén húsz év után nem tudott országos listát állítani az országgyűlési választáson. Később az is kiderült, hogy minden negyedik ajánlás érvénytelen volt a Jobbik egyéni képviselőjelöltjeinél. A párt összességében 24 százalékos hibaaránnyal dolgozott, nyolc jobbikos képviselőjelölt több érvénytelen ajánlást adott le, mint ahány érvényeset.