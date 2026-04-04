Orbán Viktor már a Tisza-kétharmad ellen küzd

Már nem a bizonytalanoknak üzen Orbán Viktor, csak a saját táborát próbálja aktivizálni, azaz úgy fest, hogy bő egy héttel a választás előtt kármentő üzemmódba kapcsolt a Fidesz – hangzott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában, ahol Varga Dóra és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes, Muhari Judit belpolitikai újságíró, illetve Batka Zoltán műsorvezető igyekezett rendet vágni a választás előtti talán legintenzívebb hét hírei között.
A Fidesz tábora már a vereség képét mutatja: az Orbán-szeánszokon fekete ruhát viselő verőemberek csak a show-t vitték el Orbán Viktor elől, nem az ellentüntetőket; a NATO-szövetségesek titkosszolgálatai nyíltan megüzenték, elegük van az orosz kollaboráns Szijjártó Péterből, Szabó Bence rendőr nyomozó fellázadt a rendszer ellen, Hrabóczki Dániel képében pedig a Z generáció mutatott középső ujjat a Rogán Antal vezette titkosszolgálatoknak.