Rekordösszegű, 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetéssel számol jövőre a Trump-adminisztráció

2026-04-03 23:22:00 CEST

Minden olyan kiadást csökkentenének, amelyik nem védelmi célokra szolgál.

1500 milliárd dolláros védelmi költségvetés elfogadására tett javaslatot a a Donald Trump vezette fehér házi republikánus adminisztráció Egyesült Államok számára 2027-re – derül ki az elnöki hivatal által pénteken kiadott tervezetből.

A büdzsé tervezetében szereplő védelmi kiadás csaknem 50 százalékkal haladja meg a 2026-os pénzügyi évre jóváhagyott összeget, és minden korábbinál nagyobb, katonai célokra fordítható költségvetési keretet jelentene. A megnövelt összegből jutna a hadianyag-raktárak feltöltésére, a haditengerészeti flotta bővítésére, valamint a tervezett országos rakétavédelmi ernyő, az úgynevezett Arany Pajzs kiépítésére.

A csaknem százoldalas dokumentumból kiderül, hogy az amerikai szövetségi költségvetésben minden olyan kiadást csökkentenének, amelyik nem védelmi célokra szolgál.

A Fehér Ház, azaz az elnöki adminisztráció által összeállított költségvetési elképzelés vitaalap a kongresszus számára, amelynek feladata, hogy elfogadja az ország büdzséjét az elnöki hivatal kérése alapján, rendszerint módosítva azt a politikai alkufolyamatban.

A 2027-es pénzügyi évre tervezett költségvetés a jövő évre 5,2 százalékos nominális GDP-növekedéssel számol, 2,3 százalékos éves infláció mellett. A kormányzati előrejelzés szerint a következő 10 évben fenntartható egy 5 százalék körüli éves gazdasági növekedés, miközben az infláció kevéssel 2 százalék felett alakul majd az Egyesült Államokban.