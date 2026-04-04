Magyar Péter: Ki kell vizsgálni Orbán Gáspár afrikai katonai akcióját, a Fidesz szét fog esni a parlamenti választás után

választás;Fidesz;választási csalás;Orbán Gáspár;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-04-04 19:47:00 CEST

„Már most annyi videónk, hangfelvételünk van arról, hogy milyen választási csalásokat követnek el, hogy nem tudom, milyen adathordozón fog elférni” – állította a Tisza Párt elnöke, aki szerint mindig a győztesnek van nagyobb felelőssége az árkok betemetésében.

„Ki kell vizsgálni, ki hagyta jóvá a csádi missziót, és a felelősöket, akik részt vettek a miniszterelnök fia hóbortjainak kielégítésében”– jelentette ki Magyar Péter a Gulyáságyú Médiának adott, szombat este megjelent interjújában.

Az adás elején felidézték a lap Magyar Péterrel készült első, 2024-es interjúját, majd megkérdezte a Tisza Párt elnökét, szerinte miben változott az elmúlt több mint két évben. Az ellenzéki politikus elmondta, noha az alapértékei, világlátása ugyanaz maradt, nagyon sok mindenben változott a véleménye ebben az időszakban. „Sokat változtam, remélem, hogy előnyömre, nyilván a habitusom is valamennyit változott” – fogalmazott.

Magyar Péter felidézte, más ember, mint két éve volt. „Azt mondtam a Partizánban, egy rossz vicc, hogy politikai pályára lépek” – fogalmazott, majd elárulta, 2024. március 15-e után már elgondolkodott rajta, mert addigra már látszott, az emberek szeretnék, hogy legyen politikai alternatíva.

Nem érdekli, van-e bekészített atombombája a Fidesznek a következő hétre, szerinte a magyar emberek többsége már döntött, „nem szeretnének ebben a maffiaállamban élni”, egyre több volt fideszes szavazó csatlakozik hozzájuk, ennek a hatalomnak már senki nem hisz, főleg az utóbbi napokban nyilvánosságra került információk után.

Azt mondja, megtörtént az a fajta megbillenés, amiről a politikai elemzők beszélnek.

Arra a kérdésre, kérnek-e a kormányalakítás után türelmet a választóktól, azt felelte, „100 nap alatt nem lehet csodát művelni”, nem terveznek ilyet. Megjegyezte, ők az őszinte kommunikációban hisznek, ami a nehéz döntéseket illeti. A választások után jó hangulatra, eufóriára számít, mert szerinte nagyon sok embert fenyegetnek és nyomasztanak. „Néha már kritikát is kapok, hogy többet beszélek a Fidesz-szavazókhoz, mint a Tisza-szavazókhoz. Mindig a győztesnek van nagyobb felelőssége példamutatásban” – mondta. Hozzátette, biztosan lesztek csalódott emberek, de azt ígérte, emberségesen fognak kommunikálni a választások után is, betemetik az árkokat.

A Tisza Párt elnökét, listavezetőjét és miniszterelnök-jelöltjét Pálinkás Szilveszter százados, a Magyar Honvédség volt arca által elmondottakról is kérdezték, miszerint Orbán Gáspár Isteni sugallatra tervez csádi missziót, amellyel kapcsolatban a miniszterelnök fia azzal számol, az oda küldött katonák fele lehet, hogy nem tér haza. Megismételte a reggeli, 444-nek adott interjújában elmondottakat, miszerint ez nagyon súlyos ügy, amelyben a valódi felelős Orbán Viktor, akinek most magyarázatot kéne adnia, majd hozzátette, ki kell vizsgálni Orbán Gáspár afrikai katonai akcióját. Arra számít, hogy a kormányváltás után „a fideszes mélyállam önmagát számolja majd fel”, Pálinkás Szilvesztert hősnek nevezte.

Arra a kérdésre, mi lesz Varga Mihály jegybankelnökkel, ha a Tisza kormányt alakít, azt mondta, itt nem az a helyzet, mint a köztársasági elnök esetében, akinek az eltávolítását észre se vennék az emberek, mert a nevét sem tudják. „Nem azt mondtam, hogy Varga Mihálynak a helyén kell maradnia, hanem hogy meg kell vizsgálni, át kell világítani a jegybankot” – közölte, hozzátéve, ebben az ügyben az MNB függetlensége és a piacokra gyakorolt hatása miatt óvatosabbak.

Arra a kérdésre, hogyan tudják megőrizni a választások tisztaságát, azt felelte, ha a rendőrség akarja, a gyanús eseteket a szavazás napján észre lehet venni, arra kérte őket és a polgármestereket is, hogy lépjenek fel. „Már most annyi videónk, hangfelvételünk van arról, hogy milyen választási csalásokat követnek el, hogy nem tudom, milyen adathordozón fog elférni. Ezek egy részét nyilvánosságra hozzuk, egy részét pedig átadjuk a hatóságoknak” – árulta el, megjegyezve, van olyan, amelyben a Fidesz egyik országgyűlési képviselőjelöltje érintett.

Lesz alternatív szavazatösszesítésük, és ha eltérés jön ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) számaival, akkor jogorvoslathoz folyamodnak. A leendő parlamenti frakcióvezető-jelölt kilétéről szóló kérdésre kitérő választ adott, azt viszont elárulta,

ha Tarr Zoltán nyer egyéniben, mindenképpen lemond európai parlamenti mandátumáról, és beül a magyar országgyűlésbe, ahogy Magyar Péter is.

A Tisza Párt elleni titkosszolgálati akciót pancserpuccs-kísérletnek nevezte a Fidesz részéről, ha lenne legfőbb ügyészünk, már rég kihallgatások és házkutatások lennének a Karmelitában, holott az eljárás elmulasztása büntetőjogi kategória, miközben Sulyok Tamás államfő is hallgat. Kérdésre elmondta, megnyitják majd az ügynökaktákat, megszüntetik a párt és az állam összefonódását, visszaállítják a fékeket és az ellensúlyokat.

„A Fidesz a választások után szét fog esni, mert ezt a maffiát a konc és a hatalom tartotta össze, egy kis kanál vízben meg tudnák egymást fojtani” – vetítette előre. Magyar Péter egy ponton a szatellitpártokra és „őfelsége ellenzékére” is kitért, odaszúrva Schiffer Andrásnak is, aki szerinte „szem a Fidesz láncában”. Szerinte feles többséggel is lehet kormányozni, de könnyebb lenne a „bábokat lecserélni” kétharmados felhatalmazással, mert így nem kéne annyit jogászkodni.