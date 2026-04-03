Magyar Péter felszólította Orbán Viktort, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot a fia által tervezett csádi katonai misszióról

2026-04-03 19:28:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerint morális mélypont, hogy Orbán Gáspár magyar katonák felének a halálával számolt a végül jegelt beavatkozás tervében.

Kezd elég nagy hullámokat vetni az az interjú, amelyben Pálinkás Szilveszter százados, a Magyar Honvédség toborzókmpányának egykori arca a többi között arról beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök fia, Orbán Gáspár a magyar katonák felének a halálával is számolt a meghiúsult csádi magyar katonai misszióban.

Az ügyben péntek délután megszólalt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is, aki felszólította Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy adjon tájékoztatást a nyilvánosság előtt, ezen túl pedig azonnal állítson le minden olyan külföldi katonai missziót, amelyben magyar emberek élete kerülhet veszélybe. Magyar férjek, apák, házastársak és gyerekek – hangsúlyozta az ellenzéki politikus.

Egy külföldi katonai beavatkozás terve eleve nem vet hízelgő fényt arra az az Orbán-kormányra, amely szeret békepárti szerepben tetszelegni: nemrég az iraki Erbilben szolgáló magyar katonákat is visszarendelték iráni támadások veszélye miatt, a miniszterelnök pedig marhaságnak nevezte, amit a saját minisztere, Gulyás Gergely mondott, vagyis hogy Donald Trump kérésére megfontolnánk, hogy katonákat küldjünk az Irán elleni háborúba. Ezután az, hogy néhány éve Orbán Gáspár még főhadnagyként tervezgette a csádi magyar katonai missziót, nem mellesleg deklaráltan a kontingens felének a halálával számolt, nagyon kínos a miniszterelnökre nézve.

Pálinkás Szilveszter egyébként arról mesélt, hogy Orbán Gáspár neki már a brit katonai elitiskolában, a Sandhurst Royal Military Academyn elárulta, hogy keresztény missziója alatt Afrikában megtalálta Istent, aki az égből szólt hozzá, hogy menjen és mentse meg az afrikai keresztényeket. – Szakmailag, pénzügyileg és logisztikailag nem állunk készen arra, hogy Afrikában egy önálló hadjáratot hajtsunk végre – szögezte le a százados , aki elfogadhatatlannak tartja, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a katonai vezetés kiszolgálja a miniszterelnök fiának az akaratát. Elárulta azt is, hogy Orbán Gáspár egyszer részletezte neki az elképzeléseit, vagyis hogy a csádi magyar katonai misszióban ötvenszázalékos harcértékvesztéssel számol. Azt jelenti, hogy a magyar katonák a fele meg fog halni. Neki nem sikerült meggyőznie a miniszterelnök fiát, hogy nem szabad olyasvalamiért kockáztatni magyar katonák életét, amihez nem fűződik közvetlen magyar érdek. Erre az volt a válasz, hogy ahhoz, hogy mi egy fejlett, tapasztalatokkal rendelkező hadsereg legyünk, vérrel fogunk tapasztalatot szerezni – idézte fel Pálinkás Szilveszter.

Az interjúra válaszul Böröndi Gábor vezérezredes, a a Honvéd Vezérkar főnöke közleményt adott ki, amely emlékeztet, hogy nincs érvényes csádi szerepvállalásról szóló politikai döntés, így nem folyik a művelet katonai tervezése sem. Ez nem cáfolatot jelent, csak annak asz ismert ténynek a rögzítését, hogy a magyar katonai missziót jegelték.

Ami Magyar Pétert illeti, ő korábban hősként ünnepelte egy kicsit Pálinkás Szilvesztert, mondván, Szabó Bence után újabb nevet tanultunk meg egy életre. „Névvel, arccal, a saját sorsát, katonai pályáját, egzisztenciáját kockára téve állt a nyilvánosság elé, és amit elmondott, azt nem lehet félreérteni, elfelejteni, lesöpörni az asztalról Pálinkás Szilveszter százados szavai mögött egy egész hivatás összeomlása, egy egész intézményrendszer morális és szakmai válsága, a teljes magyar állam működésképtelensége rajzolódik ki – fogalmazott Magyar Péter nagypénteki Facebook-posztjában, amelyben teljességgel kiállt a Magyar Honvédség korábbi arcaként megismert katona mellett.

Ami a csádi magyar katonai missziót illeti, a Tisza Párt elnöke szerint aki egy ilyen tervet egyáltalán komolyan vesz, aki egy ilyen számot leír, kimond, vállal, és mindenki, aki egy ilyen politikai parancsnak hajbókol, végrehajt, és utána még hivatalban marad, az nem a hazát szolgálja; az a miniszterelnök fiának hatalmi és személyes rögeszméit szolgálja. – célzott az ellenzéki politikus Szalay-Bobrovniczy Kristóf honvédelmi miniszterre.