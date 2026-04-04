Arra kérik a Fidesz digitális harcosait, hogy készítsenek egy videót, amelyben elmondják, miért szavaznak Orbán Viktorra

2026-04-04 20:02:00 CEST

Az erről szóló felhívást Rákay Philip tette közzé az egyes számú Digitális Polgári Kör zárt Facebook-csoportjában.

Most rajtatok a sor, hogy kiálljatok a békéért! Készítsetek álló módban egy videót, vagy egy rövid szöveges bejegyzést, amiben elmondjátok, hogy április 12-én miért szavaztok Orbán Viktorra – olvasható abban a szombat esti felhívásban, amelyet Rákay Philip intézett az egyes számú Digitális Polgári Kör (DPK) tagjaihoz.

A NER-es producer az immár több mint 114 ezer taggal rendelkező zárt Facebook-csoportban közzétett posztjában „kihívásként” hivatkozott erre, és arra kérte a Fidesz digitális harcosait, ha elkészültek a kért videóval vagy a bejegyzéssel, osszák meg azokat az üzenőfalukon. „Álljunk ki közösen a békéért, mert most minden hang számít!” – zárta felhívását.

Mint arról beszámoltunk, egy hónapja derült ki: a parlamenti választásig Orbánék voltaképpen a támogatóiktól azt várják el, hogy a központilag gondosan kitalált üzeneteket harsogják a digitális térben. Néhány napja pedig arról írtunk, hogy a DPK tagjai érvelési kisokost kaptak Rákay Philiptől, amely a leírás szerint abban segít nekik, hogy „gyorsan és határozottan reagáljanak a hétköznapokban megjelenő tiszás vádakra és hazugságokra”.