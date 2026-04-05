Orbán Viktor: 2026-ban is válságkezelési üzemmódban kell tartani az országot, szegény magyarok, ezért maradok én

Orbán Viktor;választási kampány;Nicolae Ceausescu;

2026-04-05 18:56:00 CEST

A miniszterelnök jobb szónoknak tartja magát a Nicolae Ceaușescunál, a néhai román kommunista diktátornál.

A kormánypárti Mandiner Lentulai Krisztián által vezetett műsorának a vendége volt Orbán Viktor, a többi között között előkerült az is, mit gondol arról, hogy Győrben a Tisza Párt tüntetői ellen tett kirohanásait az online népművészet Nicolae Ceaușescu román kommunista diktátor utolsó beszédével állította párhuzamba.

Lentulai az adásban némi szörnyűlködés keretében hozta fel a témát, szerint úgy fogalmazott: – Egyre-másra jönnek elő országosan ismert ellenzéki influenszerek részéről olyan posztok – idézte a 24 a műsorvezetőt – amelyekben fogták magát, kivágták a győri beszédéből a tiszás hőzöngők felé intézett szavait, és mellé tették az utolsó Ceaușescu-beszédét, szintén egy hasonló kéztartással. A szemérmesebbje csak otthagyja, hogy gondolatébresztő, a vérmesebbje pedig egészen sarkallja az ő követőit arra, hogy ezt az analógiát tessék majd követni, és önnek pedig üzennek, hogy jól tessék vigyázni, és vigyázó szemét az akkori forradalmi Bukarestre tessék tekinteni. Orbán Viktor erre így válaszolt:

De hát én sokkal jobb szónok vagyok, mint Ceaușescu valaha volt. Nem vagyok a kárpátok géniusza, szemben Ceaușescuval, de jó szónok vagyok, úgyhogy ez nem fair ez az összevetés.

Lentulai erre közbevetette, hogy „ez nagyon nagy borzalmat ébreszt minden jóérzésű emberben”, ezért nem kéne elintézni ennyivel, mire a minisztere annyit mondott, hogy akik ilyen mémeket posztolnak, azok sajnálatra méltó emberek, ha pedig nem ilyen éles politikai csata lenne, amelyben „ellenfelének deklarálták magukat” emberek, akkor sajnálná őket, de ez az ők problémája.

A kampányhajráról a miniszterelnök azt mondta,

komolyan gondolja, hogy a Fidesz szavazói majd a végén fognak előjönni.

Van a magyar világnak egy olyan rétege, én is ide tartozom, onnan ismerem ezt, aki az utolsó nap fizeti be a csekket, az adót, mindent. Ráér az, majd a végén. Befizetjük, de a legeslegvégén. És van az a fajta magyar is, aki inkább csendes ultit játszik – ismertette a mostanában gyakran hangoztatott gondolatmenetét, amit leginkább azzal kapcsolatban szokott megfogalmazni, hogy a Fidesztől független közvélemény-kutatások egybehangzóan a Tisza Párt győzelmére számítanak. Ezzel kapcsolatban az interjúban előkerült az is, hogy nyugatról „csalásmítoszt építenek”, ami a kormányfő szerint egy bevett know-how, ezért jön elő a magyar közbeszédben.

Orbán Viktor beszélt az emberek megfélemlítéséről is, amit természetesen nem a Fidesz háborús kampányában és a kormánypárt hatalmi gépezetének működésében lát. – Hogy meg vannak félemlítve, az bizonyos. Mert amikor arról beszélek, hogy kitesz valaki egy véleményt, nem is feltétlenül fideszest, csak olyat, ami eltér ennek a ballib vagy nem is tudom milyen világnak a véleményétől, akkor ráuszulnak falkában, és megszégyenítik és megtámadják. Ezért szerveztük meg a Digitális Polgári Köröket, hogy ne legyen senki sem egyedül. És látom, hogy bólogatnak, hogy ő ezt elszenvedi. Tehát ez létezik – magyarázta.

A beszélgetésben felmerült még, hogy vannak, akik kritizálják a védett benzinárat, a 13. és 14. havi nyugdíjat, meg az alacsony szja-t, erre a miniszterelnök azt javasolta, hogy akik így gondolják, azok nyugodtan fizessenek többet. – Van rá megoldás, de általában itt az okoskodás véget ér.

Kritizálják az Orbán-kormányt, a lóvét elrakják

– jelentette ki.

Orbán Viktor szerint 2026-ban is válságkezelési üzemmódban kell tartani az országot, és ezért marad ő hatalmon. – Szegény magyarok, ezzel kell beérniük – jelentette ki.mondta erről.