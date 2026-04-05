„Ennél butább történetet nem tudtak kitalálni?” – Az egész világ előtt kinevette Orbán Viktort az ismert osztrák EP-képviselő

Éles bírálattal illette Helmut Brandstätter osztrák EP-képviselő Viktor Orbán miniszterelnök bejelentését, amely a szerb oldalon, Magyarkanizsa térségében merényletet terveztek a Szerbiából Magyarországra haladó Török Áramlat földgázvezeték ellen. A magyar kormányfő azt közölte, beszélt Aleksandar Vučić szerb elnökkel, aki tájékoztatta őt a földgázvezeték közvetlen közelében felfedezett nagy erejű robbanóanyagról.
A szerbek állítólag két hátizsáknyi robbanóanyagot találtak mindössze néhány száz méterre Török Áramlattól, a hírt hallva azonban Helmut Brandstätter egy X-bejegyzésben tette fel azt a költői kérdést tette fel a magyar miniszterelnöknek, ennél butább történetet nem tudtak-e kitalálni.
Az osztrák politikus reakciója nagy visszhangot válthat ki, hiszen nem kezdő a közéletben vagy a nemzetközi kommunikáció terén. Mielőtt politikai pályára lépett volna, évtizedeken át újságíróként és szerkesztőként dolgozott az osztrák közszolgálati médiánál, az ORF-nél, valamint más neves ausztriai lapoknál. 2024 óta az Európai Parlament tagja a liberális Renew Europe frakció színeiben, és tagja a parlament külügyi bizottságának is. Megjegyzése azt jelzi, hogy külföldön felettébb kétkedve tekintenek mindarra, ami történt. A politikus szerint a bejelentés stílusa és időzítése kérdéseket vet fel a közvélemény tájékoztatásának szándékával kapcsolatban, ezért döntött a szokatlanul nyers és közvetlen hangvételű bejegyzés mellett.Két szakértő is arról írt, hogy hamis zászlós akció része lehet a Török Áramlatnál talált robbanóanyagThe Washington Post: Az orosz külföldi hírszerzés azt javasolta, hogy rendezzenek meg egy merényletkísérletet Orbán Viktor ellen