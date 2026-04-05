Orbán Viktor elrendelte, hogy katonák védjék a Török Áramlat földgázvezeték magyarországi szakaszát, Szijjártó Péter nyíltan az ukránokat vádolja az állítólagos merényletkísérlettel

Vasárnap Aleksandar Vučić szerb elnök jelentette be, hogy robbanóanyagot találtak az Oroszországból Magyarországra földgázt szállító Török Áramlat gázvezeték közelében Velebit mellett, ami után Orbán Viktor összehívta a védelmi tanács ülését. Ezen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentése szerint Orbán Viktor elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni; katonák védik majd a földgázvezetéket, az átadási pontokat egész hosszában a szerb-magyar határtól egészen a magyar-szlovák határig.
Szijjártó Péter telefonon egyeztetett Szerbia energiaügyi miniszterével, a török energiaügyi miniszterrel és az orosz energiaminiszter-helyettessel is, mindenki határozott intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Török Áramlat vezetéket meg tudjuk védeni az egész európai szakaszán.
A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett, hogy az iráni háború miatt a kőolaj és a földgáz ára az elmúlt hetekben 60, illetve 70 százalékkal emelkedett itt, Európában, az elmúlt években főleg az ukránok „nagyon durva eszközökkel” törekednek arra, hogy az orosz kőolaj- és földgázellátást elvágják Európától. Szerinte Ukrajna folyamatosan, drónok tucatjaival támadta már a Magyarországra földgázt szállító Török Áramlat vezetéket Oroszország területén, és most ezeknek támadások sorába illeszkedik bele az a szerbek által meghiúsított terrortámadás.Aleksandar Vučić szerint robbanóanyagot találtak a Török Áramlat földgázvezeték közelében, Orbán Viktor összehívta a védelmi tanács rendkívüli ülését
A merényletkísérlet körül egyelőre még sok a kérdőjel, korábban, még Aleksandar Vučić vasárnapi bejelentése előtt két szakértő, Buda Péter és Rácz András is megpendítette, hogy az orosz ihletésre jöhet egy hamis zászlós akció a Török Áramlat ellen, ráadásul még csak nem is Magyarországon. A cél – fűzhetjük hozzá – nyilvánvalóan a háborús pszichózis fenntartása, a fenyegetettségérzés keltése az április 12-i parlamenti válaszstás előtt, hogy a Fidesz és az Orbán-kormány a biztonság őrének a szerepében tetszeleghessen.
Mi meg fogjuk védeni Magyarországot, megvédjük Magyarország energiaellátását, megvédjük a magyar családok, a magyar gazdaság energiaellátását, harcolunk azért, hogy Magyarországon az energiaellátás biztonságban legyen, hogy Magyarországon ne legyen drámai energiaár-emelkedés, ehhez pedig szükség van az orosz olajra és az orosz gázra – jelentette ki ennek a jegyében Szijjártó Péter, akit nemrég ért el a messzire visszhangzó vád, hogy Oroszország érdekében lobbizik az EU-s tárgyalásain.
Magyarországon február óta katonák védik a kritikus energetikai infrastruktúrát az Ukrajna jelentette állítólagos fenyegetés miatt. Az nem világos, hogy a Török Áramlatot eddig miért nem védték.Rendkívül erős félelmekre játszik rá az Orbán-kormány a katonák kivezénylésével, de minden kérését a hadsereg úgysem teljesítené
Orbán Viktor később a maga bejelentésében megerősítette a katonai védelem elrendelését, megismételve, amit a szerbek már rég kimondtak, hogy a Török Áramlat földgázvezeték zavartalanul működik, semmiféle személyi sérülés nem történt.
Ukrajna törekvése Magyarország számára életveszélyt jelent
– hangoztatta a miniszterelnök.