Orbán Viktor Budapesten zárja a választási kampányt

Országjárásának utolsó eseménye 19 órakor, a Szentháromság téren lesz.

Közzétette országjárásának e heti, vagyis a választási kampány utolsó hetére szervezett programjait Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Ez alapján a kormányfő

  • szerdán 18 órakor Sopronban,

  • csütörtökön 18 órakor Debrecenben,

  • pénteken 18 órakor Székesfehérváron,

  • szombaton 19 órakor pedig Budapesten, a Szentháromság téren tart kampányeseményt.

Magyar Péter szombaton még öt helyszínre (Hajdúsámson, Újfehértó, Balmazújváros, Püspökladány és 18 órakor Debrecen) látogat el.

Mint megírtuk, az már biztos, hogy a Tisza Párt Budapesten, a Országházzal szemben, a budai oldalon, a Batthyány téren és a rakpartokon tartja központi eredményváró rendezvényét. A Fidesz eredményvárójának helyszíne egyelőre nem ismert, de a kormánypártok politikusai – mondhatni hagyományosan – a Bálnában szokták tölteni a választások éjszakáját.

A Political Capital megbízásából készült felmérés alapján emellett jóval többen valószínűsítenek orosz, mint ukrán beavatkozást. A mesterséges intelligenciával készült vagy manipulált videók politikai felhasználását az elsöprő többség elutasítja.