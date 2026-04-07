Orbán Viktor Budapesten zárja a választási kampányt

2026-04-07 08:19:00 CEST

Országjárásának utolsó eseménye 19 órakor, a Szentháromság téren lesz.

Közzétette országjárásának e heti, vagyis a választási kampány utolsó hetére szervezett programjait Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Ez alapján a kormányfő

szerdán 18 órakor Sopronban,

csütörtökön 18 órakor Debrecenben,

pénteken 18 órakor Székesfehérváron,

szombaton 19 órakor pedig Budapesten, a Szentháromság téren tart kampányeseményt.

Magyar Péter szombaton még öt helyszínre (Hajdúsámson, Újfehértó, Balmazújváros, Püspökladány és 18 órakor Debrecen) látogat el.

Mint megírtuk, az már biztos, hogy a Tisza Párt Budapesten, a Országházzal szemben, a budai oldalon, a Batthyány téren és a rakpartokon tartja központi eredményváró rendezvényét. A Fidesz eredményvárójának helyszíne egyelőre nem ismert, de a kormánypártok politikusai – mondhatni hagyományosan – a Bálnában szokták tölteni a választások éjszakáját.