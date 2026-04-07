Mészáros Lőrincék is jelezték, hogy problémák vannak az építőanyaggal, amit a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításához vitt Orbán Győző bányacége

2026-04-07 10:25:00 CEST

De a kínai tulajdonban álló China Tiejiuju Engineering & Construction Kft.-től is reklamáció érkezett a Dolomit Kft-hez.

Váratlan e-maileket kapott Orbán Viktor családjának bányacége, a Dolomit Kft. 2023 februárjában. Rövid időn belül ugyanis két nagy megrendelőjük is jelezte, hogy problémák vannak az építőanyaggal, amit a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításához szállítottak – írja a 444.

A portál felidézi, a Dolomit Kft. 2022-2023 során több mint 200 ezer tonna vasúti követ szállított Gántról az óriási vasútfelújításhoz. Orbánéktól a projekt fővállalkozói, egy kínai kivitelező cég és a Mészáros Lőrinc-féle V-Híd rendelt követ. 2023 februárjában azonban

mindkét megrendelő jelezte a Dolomit Kft.-nek, hogy a hónap közepén leszállított építőanyag nem felel meg a MÁV által előírt műszaki követelményeknek, egész pontosan a szemcsék méretére és eloszlására vonatkozó elvárásoknak.

A 444 szerint az SZK1-keverékkel lehetett probléma, ami egy speciális, szemcsés keverékanyag, leggyakrabban homok és kavics keverékéből. 2023 februárjában a Dolomit Kft.-hez ezzel kapcsolatosan érkezett reklamáció a beruházáson dolgozó magyar-kínai konzorcium két tagjától, a Mészáros Lőrinc-féle V-Hídtól és a kínai tulajdonban álló China Tiejiuju Engineering & Construction Kft.-től. Mindkét cég azt kifogásolta, hogy a hónap közepén leszállított keverék szemeloszlása nem felelt meg az előírásoknak. Ennek alátámasztására a konkrét mintavételek jegyzőkönyveit és laboratóriumi vizsgálatok eredményeit is elküldték, valamint visszajelzést, illetve az alapanyag összetételének javítását kérték a cégtől.

A cikk szerint

a Dolomit Kft. elismerte a leszállított anyagban található szemcsék méretével és arányával kapcsolatos problémákat. Ennek okaként azt jelölte meg, hogy az év elején nagyon sok eső esett, és emiatt mosódott iszap és agyag a már korábban kitermelt kőanyagba.

A Dolomit Kft. azzal igyekezett megnyugtatni a megrendelőket, hogy az építőanyagnak csupán a geometriai tulajdonságaival voltak gondok, viszont egyéb műszaki előírásoknak megfelel, különösképp a teherbírásra és vízáteresztésre vonatkozó elvárásoknak. Emellett azt ígérte, hogy a további szállítmányokat a tavalyi, jobb időjárási körülmények között gyártott anyagból fogják vinni az építkezéshez.

A februári reklamációk után a Dolomit Kft. munkatársai többféle módszerrel igyekeztek javítani a keverék minőségén.

A portál által látott iratokból azonban kiderül, hogy márciusra sem tudtak számottevő javulást elérni, a keverék továbbra is agyagos maradt, mégis vittek belőle a Budapest-Belgrád építkezéshez.

2023 áprilisában a kínai megrendelő ismét megkereste Orbánékat: arról tájékoztatta a Dolomit Kft.-t, hogy a Budapest-Belgrád projektet ellenőrző mérnökszervezet február 1-jén több helyszínen mintát vett a már beépített SZK1-es rétegből. Két labor is végzett vizsgálatot: egy független labor (TLI Zrt.), és egy, a kínai cég által megbízott labor (EULAB Kft.). Eltérő megállapításokra jutottak,

a független labor szerint a beépített anyag szemeloszlás nem volt megfelelő,

a kínaiak által megbízott labor szerint viszont még épp megfelelt a MÁV vonatkozó utasításának.

A MÁV a 444 megkeresésére közölte,

„Cáfoljuk értesülését [a minőségi aggályokkal kapcsolatban]. A vizsgálati és megfelelőségi dokumentációk alapján a projektben kizárólag az előírt műszaki és szabványkövetelményeknek megfelelő, minősített építőanyagok kerültek beépítésre. Az ellenőrzések során nem merült fel olyan körülmény, amely a szerződéses előírásoknak nem megfelelő anyagbeépítést igazolna.”

A portál elküldte a MÁV-nak az általa megismert vizsgálati jegyzőkönyvek pontos részleteit is, és megkérdezte, hogy ha ezek a MÁV szerint nem igazolnak nem megfelelő anyagbeépítést, akkor a MÁV minek tekinti ezeket a vizsgálati eredményeket. Emellett kérte, hogy küldjék el a válaszban említett vizsgálati és megfelelőségi dokumentációkat, amelyek igazolják a megfelelő anyagbeépítést.

A MÁV megismételte a korábban küldött választ és hozzátette,

„A vasúti rendszer elemeinek megfelelőségét egyébként független, tanúsításra jogosult szervezetek is vizsgálják a vonatkozó európai és hazai szabályozások szerint.” Azt is írta, hogy a „kommunikációs igazgatóság ugyanakkor a tárgyban született dokumentumok kiadására nem jogosult”.

A milliárdos árbevételű Dolomit Kft. Orbán édesapjának, id. Orbán Győzőnek a többségi tulajdonában áll, ügyvezetőként dolgozik a cégnél Orbán öccse, ifj. Orbán Győző és az ő fia, Orbán Dávid is. A családi bányacég az elmúlt években rengeteg állami beruházáshoz szállított építőanyagot.