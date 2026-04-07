Megérkezett Budapestre J.D. Vance, először egy szűk körű tanácskozáson vesz részt

2026-04-07 11:22:00 CEST

Az amerikai alelnököt Szijjártó Péter fogadta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Kedd délelőtt szállt le Budapesten J.D. Vance gépe, az Egyesült Államok alelnökét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

A magyar tárcavezető a köztévének Vance megérkezése előtt arról beszélt, 35 éve, 1991-ben volt utoljára amerikai alelnöki látogatás Magyarországon, és 2006 óta nem volt ilyen magas rangú amerikai vendégünk. Szerinte ez a látogatás világosan mutatja, hogy egy új aranykor van a magyar–amerikai kapcsolatokban, Donald Trump hivatalba lépése óta teljesen más az együttműködés minősége, aminek gyakorlati jelei is vannak, és ebből minden magyar ember profitál. Hozzátette, Brüsszelben ideológiai alapú, az Egyesült Államokban észszerű energiapolitika van. Tavaly – folytatta – a magyar–amerikai gazdasági együttműködés a rekordok éve volt, és a lendület nem áll le.

Szijjártó Péter szavai szerint egy szűk körű tanácskozás kezdődik majd, miután J.D. Vance megérkezik a Karmelita kolostorba, itt a miniszterelnököt és az amerikai alelnököt is egy-egy delegációs tag kíséri, aki Orbán Viktor esetében ő lesz. Utána egy plenáris tanácskozást tartanak, ahol a szélesebb körű delegációk is részt vesznek.

Napirenden lesznek

a nyugati civilizáció jövőjének nagy kérdései,

a családpolitikai kihívások,

az együttműködés a globális biztonság kérdésében,

valamint praktikus kérdések, mint a gazdasági és energia-együttműködés.

Az Egyesült Államok alelnöke nem sokkal korábban, indulás előtt úgy nyilatkozott, „nagyon várjuk már ezt az utat, alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral. És tudják, az USA és Magyarország kapcsolatáról beszélgetünk. Nyilvánvaló, hogy Európa, Ukrajna és az összes többi dolog elég hangsúlyos lesz.”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig a közösség oldalán leszögezte, semelyik külföldi ország nem avatkozhat be a magyar választásokba. Hozzátette, a Magyarországra érkező amerikai alelnököt tisztelettel arra kéri, hogy ha már Orbán Viktor mellett kampányol, ne a magyar emberek fizessék meg ennek az árát.