Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal – utalt Orbán Viktorra a Budapestre tartó J.D. Vance, Magyar Péter üzent neki

2026-04-07 10:30:00 CEST

Arra kérte az amerikai alelnököt, hogy ha már Orbán Viktor mellett kampányol, ne a magyar emberek fizessék meg ennek az árát.

Budapestre tart J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, indulás előtt pedig röviden nyilatkozott is.

Az erről szóló, Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videóban Vance úgy fogalmaz,

„Nagyon várjuk már ezt az utat, alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral. És tudják, az USA és Magyarország kapcsolatáról beszélgetünk. Nyilvánvaló, hogy Európa, Ukrajna és az összes többi dolog elég hangsúlyos lesz. Az út végén válaszolunk néhány kérdésre.”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az amerikai alelnök budapesti látogatása alkalmából a közösség oldalán leszögezte, semelyik külföldi ország nem avatkozhat be a magyar választásokba. „Ez itt a mi hazánk. A magyar történelmet nem Washingtonban, nem Moszkvában és nem is Brüsszelben írják, hanem a magyar utcákon és tereken” – fogalmazott.

Videóüzenetében arra szólította fel a nemzetközi politika szereplőit, hogy ne próbáljanak beavatkozni a magyar választásokba. „Nem kísérleti terep vagyunk, nem geopolitikai játszmák színtere vagyunk” – mondta, hozzátéve, a Magyarországra érkező amerikai alelnököt tisztelettel arra kéri, hogy ha már Orbán Viktor mellett kampányol, ne a magyar emberek fizessék meg ennek az árát. „Bármiben is állapodnak meg, vagy állapodtak meg korábban, az április 12. után megalakuló Tisza-kormány nem fogja engedni, hogy magyar katonákat küldjenek Iránba, ahogy nem fogunk katonákat küldeni Csádba és semmilyen katonai konfliktusba sem” – jelentette ki.