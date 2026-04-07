MOK: Kritikus helyzetben van a hódmezővásárhelyi és makói kórházi ellátás

2026-04-07 16:01:00 CEST

A Magyar Orvosi Kamara szerint a fő gond, hogy a két város közös egészségügyi intézménye nem kötött szerződést az orvosok jelentős részével.

Rendkívüli, súlyos helyzet alakult ki a Hódmezővásárhelyi – Makói Egészségügyi Ellátó Központban. Március 15-től a kórház vezetése ugyanis nem szervezte meg a betegellátást, egyszerűen nem kötött szerződést az orvosok jelentős részével. A betegek ellátása csak azért valósult meg, mert az orvosok jelentős része a jogszerű kereteken túl is, lelkiismereti okból bement dolgozni, különben nem lett volna orvos a műszakban, ügyeletben – áll a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Facebook-oldalán olvasható közleményben.

„Az eset előzménye, hogy még januárban 67 orvos és egészségügyi szakdolgozó – köztük sebészek, belgyógyászok, aneszteziológusok és radiológusok – mondták fel az önként vállalt többletmunkát. Az orvosok önkéntes többletmunka felmondásának oka az volt, hogy az intézmény vezetése több osztályon egyoldalúan csökkentette az ügyeleti díjazást, az ügyelet után járó kötelező pihenőidőt ledolgoztatatta, illetve az évek óta ki nem adott szabadságokat eltörölte. A többletmunka felmondás március 1-jén lépett hatályba, ennek következtében a betegellátás korábbi formája és szintje nem volt fenntartható” – hívja fel a figyelmet a közlemény.

A MOK szerint a kórház vezetése először műszakos beosztást rendelt el, majd – amikor az orvosok teljes munkaidejét elhasználta – nem gondoskodott semmilyen jogszerű megoldásról. A kórház vezetősége az általa irányított intézmény betegeinek sorsát szerződés nélküli munkára építette. Az érintett orvosok eddig is kifejezett terhelés mellett dolgoztak a kórház működőképességének fenntartásáért. Követeléseik nem rendkívüliek: a hatályos jogszabályokban biztosított munkajogi és pihenőidőre vonatkozó garanciák érvényesítését kérik. – Jogszerű szerződés hiányában a kórház által ellátott terület lakosságának intézményi ellátását csak orvosaink felelősségérzete, hivatástudata, elkötelezettsége, lelkiismerete és etikus magatartása biztosítja. A MOK a betegek és kollégáink jogainak biztosítását, a kialakult helyzet kivizsgálását kéri a Belügyminisztériumtól és az intézmény működtetéséért felelős OKFŐ-től – szögezte le az orvosok szakmai, érdekvédelmi szervezete.