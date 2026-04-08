Nagy Ádám itáliai dicsősége

Nagy Ádám, az olasz labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Bologna magyar válogatott középpályása hétről hétre megkapja a játéklehetőséget Roberto Donadonitól, az együttes vezetőedzőjétől. Miután a nyári Európa-bajnokságot követően a Ferencvárostól az olasz futballklubhoz szerződött, Nagyot sokan féltették a kontinens egyik legjobbjának tartott bajnokságtól, maga az érintett azonban – s ezt szakértő vélemények támasztják alá – elhallgattatta ezeket a hangokat. Wágner Ádám, a 21 éves játékos pályafutását ikertestvérével, Gáborral egyengető UEFA 'A' diplomás edző közben már a jövendő célokról is beszélt a Népszavának.