Hadházy Ákos: Már nem nyomoznak az áron alul eladott MSZP-székház ügyében

2026-04-08 11:18:00 CEST

A képviselő faék egyszerű lopásnak tartja az ügyet, a hatóságokat pedig azzal vádolta, hogy politikai okokból nem folytatják az eljárást.

Már nem nyomoz a rendőrség a Magyar Szocialista Párt (MSZP) volt székházának eladása ügyében - derül ki egy olyan ügyészségi határozatból, amelyet Hadházy Ákos tett közzé szerdán. A független képviselő szerint a párt korábbi országgyűlési képviselője, Tóth Csaba mélyen áron alul vette meg saját pártjának alapítványától az épületet. Állítja, hogy a „szocialista gengszter” minimum 430 millió forintot keresett az ügyleten. 120 millióért vette a tíz darab teremgarázsos zuglói lakást tartalmazó zuglói társasházat. Aztán két év múlva 560 millióért adott tovább hat lakást. Az ellenzéki politikus megjegyezte, hogy a nyereség még ennél is nagyobb lehetett, mivel a nyomozás nem foglalkozott a másik négy lakás sorsával. Emlékeztetett, hogy a pártalapítványt az a Békefi László igazgatta, aki Tóth Csaba jobbkeze volt Zuglóban. Őt egyébként először meg is gyanúsította a rendőrség hűtlen kezelésért, de aztán a nyomozással az történt, mint a legtöbb, fideszes politikust érintő ügyben szokott: szép csendben eredménytelenül lezárták - értékelt. Megjegyezte: a rendőrség elfogadta a korábbi szocialista politikus emberének érvelését, miszerint azért adta el a Thököly úti, tízlakásos, mélygarázsos társasházat bagóért, mert nem ért az ingatlanokhoz, meg néha beázott a tető. Hadházy Ákos szerint ekkor már rendelkezésre állt egy 320 milliós értékbecslés, de „ő szegény nem gondolta, hogy annyiért is el lehetne adni… Ja, úgy mindjárt más, milyen szerencse, hogy Tóth Csaba megmentette őket azzal, hogy megvette az ingatlant 120-ért. Még jó, hogy nem kért pénzt azért, hogy megszabadítja a szocialistákat ettől a társasháztól…”

Hadházy Ákos a történteket „faék egyszerűségű lopásnak” nevezte, és a hatóság kezelése szerinte „jól illeszkedik abba az amúgy nem túl hosszú sorba, amikor a korrupt szocialista politikusokat ugyanúgy kimossák, mint saját embereiket”. Kitért arra is, hogy 2010 előtt a Fidesz is hatalmas elszámoltatást ígért (meg kézlevágást annak, aki bele merne nyúlni a kasszába), ennek ellenére, ha el is indult pár nyomozás, azt Polték ugyanúgy elmismásolták, mint a fideszes elkövetőknél.

A zuglói ingatlannak kapcsolatban megosztotta azt a konkrétummal alá nem támasztott állítását, miszerint „itt arról volt szó, hogy a szocialista gengszter megfinanszírozta az MSZP kampányát annak reményében, hogy majd bőségesen megtérül a befektetés egy kormányváltás esetén. Aztán mivel az elmaradt, a bagóért megkapott ingatlan firmájában kapta vissza a pénze egy részét.”