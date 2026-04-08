Magyar Péter: Legalább 30-40 olyan körzet van, ahol 1000 szavazaton belül van a különbség

2026-04-08 13:31:00 CEST

Emiatt lehet egy gyenge győzelem, de kétharmad is.

Több tucat körzetben is ezer szavazatnyi különbség van a Fidesz és a Tisza Párt közt - erről beszélt az ellenzéki párt vezetője szerdán, országjárásának kalocsai állomásán a Telex beszámolója szerint.

Magyar Péter itt arra reagált, hogy - mint korábban mi is hírt adtunk róla - a Medián mandátumbecslése szerint biztos kétharmada van a Tisza Pártnak.

Azt mondta, „senki ne hagyja magát megtéveszteni és elaltatni, nem közvélemény-kutatást kell nyerni”. Megjegyezte, hogy nem tartja kizártnak a kétharmadot, ugyanakkor egy nagyon gyenge győzelmet is lehetségesnek tart. Magyar Péter jelezte, más témáról még babonából sem kíván beszélni. A tömeget látva úgy fogalmazott, hogy Magyarországon nincs ok a félelemre, mert három-négy napon belül itt van egy rendszerváltás. Egyben jelezte: minden szavazókörnél jelen lesznek, és mindent dokumentálni fognak.