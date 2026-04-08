Az ukránok ügyvédje szerint a NAV egy 2023-as videót mutatott be, aminek nincs köze az elfogott szállítmányhoz

2026-04-08 13:29:00 CEST

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közölte, pénzmosás gyanújával folyik eljárás az ukrán pénzszállítók ügyében.

2023-ban készült a videófelvétel, és semmilyen kapcsolata nincs az elfogott szállítmánnyal – közölte az Oscsadbank jogi képviseletében eljáró ügyvéd a Telex megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által közzétett videóval kapcsolatban.

A NAV szerda reggel egy közleményben tudatta, hogy kizárólag frissen nyomtatott euró és dollár volt azokban a pénzszállító autókban, amiket március elején megállítottak a TEK kommandósai Magyarországon. A hivatal szerint ezek a bankjegyek korábban nem kerültek forgalomba. Azt is megállapították, hogy „az eurót az olasz jegybank nyomtatta”, továbbá hogy „a szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető”. Közölték azt is, hogy előterjesztést tettek a főügyészség felé ún. európai nyomozási határozat kibocsátása iránt Ausztria és Lengyelország felé.

„A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel. Ezt támasztja alá egy videofelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hoz a NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek” – áll a közleményben.

A NAV emellett visszautasította a sajtóban napvilágot látott azon feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el. „Minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videó dokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel” – szögezte le a hivatal.

A közlemény azt is kiemelte, hogy

a NAV büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával, a Magyarországon keresztülhaladó nagymennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben.

A tájékoztatás felidézte, „az eljárás során a nyomozó szerv március elején megállított egy szállítmányt, melynek tartalmát jegyzőkönyvbe vette, és a szállításban résztvevő személyeket tanúként meghallgatta, valamint több forrásból szerzett be információkat az ügy kapcsán”.

A Telex megkereste a NAV legújabb közleménye miatt az ukrán bank jogi képviseletében eljáró ügyvédet is, aki sajtóközleményben reagált. Ebből kiderül, szerintük a NAV bankjegyekre vonatkozó megállapításai „nem alapozzák meg a pénzmosás egyszerű gyanúját sem a nyomozás során, mindezek nemzetközi pénzügyi tranzakciókat képeznek”.

Az európai nyomozási határozat iránti kérelem szerintük pusztán időhúzás, „a nyomozás eredménytelenségének teljes beismerése”.

A videóról azt közölték, „a közzétett videófelvétel 2023-ban készült, semmilyen kapcsolata nincs az elfogott szállítmánnyal, és a legénység kihallgatásakor fel sem merült ilyen kérdés a hatóság részéről. A videófelvételen, amennyiben az valós, nem hangzott el bűncselekmény elkövetésére való utalás. A videó helyszín, időpont és a jelenlévő személyek megjelölése nélkül nem más, mint a nyomozó hatóság kommunikációs figyelemelterelése, amely büntetőjogi felelősség megállapítására vagy akár egyszerű gyanú közlésére is alkalmatlan.”

Az ukrán bank jogi képviseletét ellátó dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda szerint a kormányrendelet hatályba lépésétől kezdődő közel egy hónap alatt sem kaptak sem érdemi bizonyítékot, sem gyanúsítást, és továbbra sincs válasz arra, „milyen jogalapon tartja magánál a magyar állam a vagyont, és mi volt az oka a pénzszállítók jogellenes fogvatartásának, kiutasításának és a velük szemben alkalmazott embertelen bánásmódnak”.