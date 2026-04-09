Der Spiegel: Egy ellenzéki győzelem még nem jelentené Orbán Viktor Frankenstein-államának a végét

Még az sem biztos, hogy egy kétharmados győzelem elég. 

„A liberális demokrácia támogatói számára úgy tűnik, hogy vasárnap történelmi nap lehet. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint Orbán Viktor jelentős vereséggel néz szembe a parlamenti választásokon. Ha a közvélemény-kutatóknak igazuk van, kihívója, Magyar Péter hamarosan kormányt alakíthat Budapesten. Vlagyimir Putyin ezzel elveszítené leghűségesebb szövetségesét Európában” - összegzi a magyar parlamenti választás előtti helyzetet a Der Spiegel. A lap azonban felhívja a figyelmet arra, hogy ez csak a történet fele és a magyarországi választási jóslatok gyakran tévesnek bizonyultak. A cikk szerzője azt is kiemeli, hogy még az ellenzéki győzelem sem jelentené Orbán politikai befolyásának végét, a regnáló miniszterelnök ugyanis még még választási vereség esetén is biztosíthatja hatalmát.

Magyar Péter tehát csak a kormányt válthatná le, magát „az Orbán-államot” nem. A cikkben a szerző elmagyarázza, hogy a magyar állam szerkezetét nagyrészt egy olyan alkotmány rögzíti, amely a parlamentben kétharmados többséggel rendelkező Fidesz műve. Vagyis

a rendszer megdöntéséhez az ellenzéknek is kétharmados többségre lenne szüksége, de még az sem biztos, hogy elég.

Ráadásul több olyan állami intézmény van, ami teljesen kívül esik a kormányzati hatókörén; Orbán Viktor ezt évekkel ezelőtt biztosította. Egyetemeket, médiát és energiacégeket független alapítványokba helyezett át, és kulcsfontosságú pozícióikat hűséges embereivel töltötte fel.

A Der Spiegel szerzője szerint Orbán Viktor egy olyan államot hozott létre az államon belül, amely kormányváltás esetén is tovább létezik és ez megnehezítheti minden utód dolgát. Ezt a jelenséget Kim Lane Scheppele, a Princeton professzora „Frankenstein-államnak” nevezi. Ahogyan az angol írónő, Mary Shelley regényében a szörnyeteg pusztán emberi testrészekből áll, úgy Orbán autokráciájának szörnyetege is a liberális demokrácia elemeiből áll össze. Ez teszi teremtményét olyan veszélyessé.

A cikk azzal a megállapítással zárul, hogy a liberális demokrácia védelmezői hosszú és nehéz konfliktussal néznek szembe, és bárki nyer is vasárnap, az csatát nyer, nem háborút. 

Benjámin Netanjahu hivatala azt is közölte, támogatja az Egyesült Államok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy Teherán a továbbiakban ne jelenthessen nukleáris, rakéta- és terrorfenyegetést.