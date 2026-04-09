Der Spiegel: Egy ellenzéki győzelem még nem jelentené Orbán Viktor Frankenstein-államának a végét

2026-04-09 06:49:00 CEST

Még az sem biztos, hogy egy kétharmados győzelem elég.

„A liberális demokrácia támogatói számára úgy tűnik, hogy vasárnap történelmi nap lehet. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint Orbán Viktor jelentős vereséggel néz szembe a parlamenti választásokon. Ha a közvélemény-kutatóknak igazuk van, kihívója, Magyar Péter hamarosan kormányt alakíthat Budapesten. Vlagyimir Putyin ezzel elveszítené leghűségesebb szövetségesét Európában” - összegzi a magyar parlamenti választás előtti helyzetet a Der Spiegel. A lap azonban felhívja a figyelmet arra, hogy ez csak a történet fele és a magyarországi választási jóslatok gyakran tévesnek bizonyultak. A cikk szerzője azt is kiemeli, hogy még az ellenzéki győzelem sem jelentené Orbán politikai befolyásának végét, a regnáló miniszterelnök ugyanis még még választási vereség esetén is biztosíthatja hatalmát.

Magyar Péter tehát csak a kormányt válthatná le, magát „az Orbán-államot” nem. A cikkben a szerző elmagyarázza, hogy a magyar állam szerkezetét nagyrészt egy olyan alkotmány rögzíti, amely a parlamentben kétharmados többséggel rendelkező Fidesz műve. Vagyis

a rendszer megdöntéséhez az ellenzéknek is kétharmados többségre lenne szüksége, de még az sem biztos, hogy elég.

Ráadásul több olyan állami intézmény van, ami teljesen kívül esik a kormányzati hatókörén; Orbán Viktor ezt évekkel ezelőtt biztosította. Egyetemeket, médiát és energiacégeket független alapítványokba helyezett át, és kulcsfontosságú pozícióikat hűséges embereivel töltötte fel.

A Der Spiegel szerzője szerint Orbán Viktor egy olyan államot hozott létre az államon belül, amely kormányváltás esetén is tovább létezik és ez megnehezítheti minden utód dolgát. Ezt a jelenséget Kim Lane Scheppele, a Princeton professzora „Frankenstein-államnak” nevezi. Ahogyan az angol írónő, Mary Shelley regényében a szörnyeteg pusztán emberi testrészekből áll, úgy Orbán autokráciájának szörnyetege is a liberális demokrácia elemeiből áll össze. Ez teszi teremtményét olyan veszélyessé.

A cikk azzal a megállapítással zárul, hogy a liberális demokrácia védelmezői hosszú és nehéz konfliktussal néznek szembe, és bárki nyer is vasárnap, az csatát nyer, nem háborút.