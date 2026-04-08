Egy kutatás szerint erősödik a kormányváltó hangulat

2026-04-08 13:49:00 CEST

Ráadásul a kormány háborús retorikája is egyre hatástalanabb.

A kampány véghajrájában egyre erősebb a kormányváltó hangulat. A teljes népesség többsége, 51 százalék szeretné, ha inkább kormányváltás lenne, míg 30 százalék a jelenlegi kormány maradását támogatná - derül ki a 21 Kutatóközpont felméréséből, amelyet az aHang megbízásából készítettek. Ennek eredményeit a szervezet lapunknak is megküldte.

Az eredmények azt mutatják, hogy a kormányváltás iránti igény szinte valamennyi demográfiai csoportban érzékelhető. A településtípus szerinti bontás azt mutatja, hogy a fővárostól a falvakig inkább azt szeretnék, hogy 16 év után ne Orbán Viktor maradjon hatalmon. A teljes társadalomban a válaszok alapján percepciós szinten is jól látható a kormányváltó hangulat. A választók 40 százaléka arra számít, hogy a következő parlamenti választást a Tisza nyeri meg, míg 32 százalék ugyanezt a Fideszről gondolja.

Arra a kérdésre, hogy a választások után inkább a Tisza vagy inkább a Fidesz alakítson kormányt, a magyar választók 45 százaléka úgy válaszolt, hogy április 12 után Magyar Péteréknek kellene kormányt alakítaniuk. Ezzel szemben 30 százalék a Fideszt látná szívesen ebben a szerepben, 24 százalék pedig nem tudott dönteni.

A civil szervezet elemzése szerint a jelenlegi Orbán-kormány teljesítményének megítélése a teljes társadalomban inkább kedvezőtlen. A magyarok 38 százaléka egyáltalán nem elégedett, további 13 százalék inkább elégedetlen, így összesen 51 százalék tartozik az elégedetlenek közé. Eközben 11 százalék inkább elégedett, 15 százalék pedig teljes mértékben elégedett, ami együtt 26 százalék. További 9 százalék középre helyezte magát, 14 százalék pedig nem tudott válaszolni.

Az aHang megrendelésére készült közvélemény-kutatásban azt is vizsgálták, mit gondolnak a választók arról, hogy a Tisza győzelme esetén Magyarország belépne-e a háborúba. Az egy hónappal korábbi adatokhoz képest nem történt változás, legfeljebb a hibahatáron belüli elmozdulás látható: csökkent azok aránya, akik szerint a magyarok háborúba mennének, miközben nőtt azoké, akik ezt nem tartják hihetőnek. A kormány egyre erősebb háborús retorikája és folyamatos kampánya ellenére a teljes társadalom 55 százaléka nem hiszi el, hogy az ország háborúba lépne, ha a Tisza Párt nyerne, 22 százalék ezt elhiszi, 23 százalék pedig bizonytalan ebben a kérdésben.

Bár a teljes társadalomban ebben az ügyben nem látható átrendeződés, a Fidesz szavazóira erősen hatott a kormányzati kommunikáció. Február elején a kormánypárti szavazók 57 százaléka gondolta úgy, hogy Tisza-győzelem esetén háborúba mennénk, márciusra viszont Orbán Viktor táborának már 63 százaléka vélekedett így.

A választók többsége szerint az életük összességében sokkal vagy valamivel jobb lenne egy kormányváltás után. A magyar társadalom 43 százaléka gondolja ezt. Ezzel szemben mindössze 22 százalék véli úgy, hogy ha véget érne az Orbán-rendszer, az számára rosszabb lenne, míg a társadalom 16 százaléka szerint az életminősége nem változna.

A választók nemcsak bizakodók, hanem a szavazási hajlandóságukat illetően is határozottak. A teljes társadalom 65 százalékának nagyon fontos, hogy most vasárnap elmenjen szavazni, és ez határozza meg a napját. A Tisza szavazói valamivel elkötelezettebbek: Magyar Péter pártjának szimpatizánsai közül 95 százalék teljesen biztos abban, hogy április 12-én a Tiszára szavaz. A Fidesznél ez az arány valamivel alacsonyabb, 90 százalék. A kormánypárti szavazók 5 százaléka elképzelhetőnek tartja, hogy a választás napján még meggondolja magát.