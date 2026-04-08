Die Zeit: JD Vance budapesti beszéde köszönőviszonyban sem volt a tényekkel, az amerikai alelnök célja az EU elpusztítása

2026-04-08 10:03:00 CEST

Orbán Viktor és Donald Trump férfibarátságának bizonyítéka az lehetne, ha a magyar miniszterelnök balatoni vitorlásokat küldene a Hormuzi-szorosba aknamentesítésre.

Égbekiáltó propaganda volt JD Vance kedd este elmondott budapesti beszéde - írja kommentárjában a Die Zeit.

A cikk szerint amit JD Vance állít, az annyira elrugaszkodik a valóságtól, hogy az ember legszívesebben figyelmen kívül hagyná, azt kiáltaná neki, hogy inkább egy mesedélutánon lépjen fel. Sajnos azonban ez nem vicc, nemcsak a magyaroknak, hanem minden európainak foglalkoznia kell azzal a sok badarsággal, amit JD Vance Budapesten összehordott. Mert JD Vance – és az ő ura a Fehér Házban – az EU elpusztítására törekszik. Orbán Viktor pedig az ő engedelmes eszközük ebben. Évek óta fékezi, blokkolja és aláássa az Európai Uniót.

A kommentár megjegyzi, hogy a tények sajnos nem mindig segítenek a propaganda ellen, de ezért nem szabad elhallgatni őket. „JD Vance azt állítja, hogy Orbán 2015–2016-ban védőbástyát emelt a migránsok tömegei ellen, míg mások szélesre tártak Európa kapuit. Az igazság azonban az, hogy Orbán Viktor 2015 késő őszén nem megállította, hanem átengedte a Balkánon keresztül Közép-Európába tartó több ezer migránst. Csak akkor kezdett kapuőrként fellépni, amikor már több százezren voltak Németországban” - írja a cikk.

A kommentár szerint bármennyire is abszurd JD Vance összes állítása, a döntő kérdés az, hogy vajon a megjelenése segít-e Orbán Viktorak megnyerni a magyarországi választást. „Erre jelenleg nem lehet végleges választ adni. Az biztos, hogy Orbán Viktor béketeremtőként és világvezetőként mutatja be magát a magyaroknak, míg kihívója, Magyar Péter a növekvő inflációról, a rosszul fizetett állásokról, a siralmas egészségügyi rendszerről és az állami gyermekotthonokban elterjedt bántalmazásról beszél. A közvélemény-kutatások szerint MagyarPéter eddig sikeresen alkalmazta ezt a módszert” - írja a Die Zeit szerzője.

A kommentár azt is megjegyzi, hogy mind Orbán Viktor, mind JD Vance hallgatott az Egyesült Államok Irán elleni háborújáról és arról, hogy nem sokkal JD Vance budapesti megjelenése előtt Donald Trump megsemmisítéssel fenyegette Iránt. (Ez így nem igaz, az amerikai alelnök több Iránról szóló kérdésre is válaszolt a magyar miniszterelnökkel tartott nemzetközi sajtótájékoztatón – a szerk.) A szerző szerint jó okkal hallgatott erről az Egyesült Államok alelnöke és Magyarország miniszterelnöke, az önmagát béketeremtőnek valló Orbán Viktornak ugyanis nem illene a háborúpárti Trump mellé állnia. Az igazi férfibarátság bizonyítéka azonban az lehetne, ha Orbán Viktor vitorlásokkal segítené ki Trumpot és a Balatonból a Hormuzi-szorosba küldené azokat aknamentesítésre – zárja kommentárját a Die Zeit szerzője.