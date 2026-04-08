Felavatták Korda György és Balázs Klári domborművét a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

2026-04-08 19:25:00 CEST

Korda Györgyöt és Balázs Klárit ábrázoló domborművet avatott fel Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a művészek, valamint a mű alkotója, Kontur András részvételével szerdán.

Nagy Márton azt mondta, Korda György és Balázs Klári együttműködése és egymás iránti szeretete példaértékű mindannyiunk számára. Felidézte, hogy munkásságuk összefonódott a budapesti repülőtérrel, mivel a Reptér című dal mára a légi utak valódi generációs szimbólumává vált. A repülőtér a hozzánk látogatók első benyomásának tárgya is, vagyis országimázsunk fontos létesítménye - fogalmazott.

A miniszter emlékeztetett, hogy 2024 nyarán „új időszámítás kezdődött a Budapest Airport és a magyar légiközlekedés életében”, hiszen a magyar állam két évtizedet követően szerzett ismét többségi tulajdont a Magyarország légi kapujának minősülő reptérben. Magyarország kis, nyitott gazdaság, ennélfogva célunk, hogy hazánk híd vagy találkozási pont szerepére helyezkedve teret nyisson keleti és nyugati tőke és tudás találkozásának, a repülőtér pedig az ország gazdasági szuverenitásának kulcsfontosságú eleme - jelentette ki a miniszter.

„Boldogok vagyunk, szeretjük a közönséget, az embereket” - fogalmazott Balázs Klári, megjegyezve: nem hitte, hogy életükben érheti őket ennél nagyobb megtiszteltetés. Hozzátette, hogy igyekeznek továbbra is példaértékűen élni. Korda György köszönetét fejezte ki azoknak, akik dolgoztak az alkotáson, majd köszönetet mondott a magyar embereknek, hogy „velük együtt élhettünk és élünk”.

A művészeket ábrázoló, 60-szor 40 centiméteres dombormű a 2A terminálon, az utasmóló felé vezető folyosón található.