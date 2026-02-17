Orbán Viktor Korda Györggyel és Pintér Sándorral ultizott egy budai étteremben

Orbán Viktor;Pintér Sándor;kártyajáték;Korda György;Digitális Polgári Körök;

2026-02-17 07:50:00 CET

A miniszterelnök sajtótanácsadója szerint a tavaly ősszel alapított Ulti DPK alakuló ülését tartották.

A tabáni Gösser étteremben ultizással zárta az estét a Fidesz országos listájának bejelentése után Orbán Viktor, a miniszterelnök többek között Korda Györggyel, Font Sándor országgyűlési képviselővel, Seszták Miklóssal és Pintér Sándor belügyminiszterrel kártyázott – írja a Telex, amely fotókat is megosztott a partiról.

A lap egyik olvasója éppen az Attila úti étterem környékén járt, amikor feltűnt neki, hogy a kormányfő itt múlatja az időt. Az étterem a kitett tábla szerint az ulti idejére zárva tartott, míg Kaminski Fanny, Orbán Viktor sajtótanácsadója később a lap helyszínre érkezdő munkatársainak azt mondta, hogy „az Ulti DPK alakuló ülését” tartották a Gösser étteremben.

Tavaly októberben írtuk meg, hogy Korda György Orbán Viktorral alapított ultizgatós Digitális Polgári Kört. A csoport neve a népszerű kártyajátékból ered, a miniszterelnök és a 86 éves énekes mellett a kizárólag férfi alapítók között van Pintér Sándor belügyminiszter, Tállai András, az Agrárminisztérium államtitkára, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Nógrádi György is.