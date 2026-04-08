Ugyanis az államigazgatási egységeknek van egy belső viselkedéskódexe, és aki ezt megsérti, szembefordul az egyenruhás állománnyal – véli a kormányfő.
A százados a honvédelmi miniszter próbálkozásainak ellenállt, és állítja, bizonyítani tudja állításait, még a közte és a miniszterelnök fiának, Orbán Gáspárnak a csádi katonai veszteségekről folytatott beszélgetését is.
A Rogán Antal által felügyelt nemzetbiztonsági szerv lehallgatott egy magyar üzletembert, aki korábban a Tisza Pártot segítette. Magyar Péter szerint azonban lebukott a fideszes pancserpuccs. Szintlépésnek nevezte, hogy Orbán Gáspár Isteni sugallatra katonákat küldene Csádba.
A Tisza Párt elnöke szerint morális mélypont, hogy Orbán Gáspár magyar katonák felének a halálával számolt a végül jegelt beavatkozás tervében.
Munkájuk elismerést érdemel, nem politikai felhasználást – szögezte le Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A százados, a honvédségi toborzókampányának egykori arca szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf a valaha volt legrosszabb honvédelmi miniszter, az Orbán-kormány pedig soha nem látott morális mélypontra taszította a Magyar Honvédséget a döntéseivel.