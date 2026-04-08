Kioktatta a fiatalokat a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Wáberer Györgyben mélységesen csalódott

fiatalok;Wáberer György;Nagy János; NER;

2026-04-08 20:51:00 CEST

A NER-es tolvaj bűnözők tartsanak össze.

Az első szavazó fiataloknak és Wáberer György volt kormánybiztosnak is üzent egy közleményben szerdán Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár.

A fiatalokat a politikus azzal szólította meg, hogy a „választás nem játék”, nem szabad eldobni a békés fejlődést egy aktuális őrületért. „Adj esélyt magadnak! Április 12-e sorsdöntő dátum. Arról fogsz dönteni, hogy a politikusok a magyar érdekeket nézik, vagy az ukránok és brüsszeliek kegyeit keresik. A magyar út: 25 alattiaknak adómentesség, első lakás olcsón, családot alapítóknak adókedvezmény, munkáshitel és diákhitel. Esély az életed elindítására. A brüsszeli út: a multik kitömése, az ukránok támogatása, végül háború. Veszély az életedre” - riogatott, majd úgy folytatta: „A választás nem játék, hanem a sorsunk múlik rajta. Aki a Tiszára szavaz, eldobja a békés fejlődést valami épp aktuális trendért vagy őrületért. Ne maradj közömbös, légy bátor, vállald fel, hogy Orbán Viktor viszi jó irányba az országot, és újítsuk meg együtt, közösen a teljes Európai Uniót” – olvasható a felszólítás.

Wáberer Györgynek Nagy János annak apropóján üzent, hogy a milliárdos vállalkozó, egykori kormánybiztos a fiataloknak azt írta, az április 12-i parlamenti választás tétje, hogy Európához akarunk-e tartozni vagy az oroszokhoz. „A fiatalok jövője a tét, ezért menjünk el mindannyian szavazni! Derüljön ki végre a többség akarata. Ne maradj közömbös! Ezt a videót oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel.”

„Egyszer egy bölcs asszony azt mondta: az árulás nem teljesítmény” - nyomatékosította Nagy János, majd közölte: „Mélységes mély a csalódás bennem. Akikkel te most közösséget vállalsz, azok szemében te éppen ugyanolyan NER-es tolvaj, bűnöző vagy, mint mi, akik kiállunk az értékeink mellett, és nem áruljuk el azokat semennyi ezüstért.”

Nagy János ezek után „mint volt pataki diáknak”, idézte Wáberer Györgynek a konkoly és a búza elválasztásáról szóló részt Máté evangéliumának 13. fejezetből.