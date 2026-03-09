„Oroszország tiszteletben tartja Magyarország szuverenitását” – üzente Magyar Péternek az orosz nagykövet

orosz nagykövetség;orosz nagykövet;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-03-09 13:12:00 CET

Jevgenyij Sztaniszlavov szerint a beavatkozás vádja lejárt lemez, és azt állítja, nem érdemes a magyarokat képzeletbeli orosz fenyegetésekkel ijesztgetni.

„A diplomáciai gyakorlat elvileg nem írja elő a nagykövetek és a politikai pártok vezetői közötti nyilvános levelezést. (…) De mivel nyílt levélben fordult hozzám, kénytelen vagyok ugyanígy válaszolni Önnek” – kezdi Magyar Péternek címzett, a budapesti orosz nagykövetség Facebook-oldalán hétfőn közzétett levelét Jevgenyij Sztaniszlavov nagykövet.

E szerint a diplomata egyetért a Tisza Párt elnökével abban, hogy Magyarország egy szabadságszerető nép nemzete, nem lehet megfélemlíteni. Mint írta, erről személyesen is meggyőződhetett, amikor Magyarországon dolgozott, amely szerinte az elmúlt években „sok igazságtalan nyomást kapott” az Európai Unió vezetésétől, az Európai Unióval ellentétben azonban

„Oroszország tiszteletben tartja Magyarország szuverenitását, nem avatkozik be a belügyeibe, és különösen a választási kampányába sem. A választás kizárólag a magyar népé”

Jevgenyij Sztaniszlavov ehhez hozzátette, a nagykövetség egyértelmű célja biztosítani normális kétoldalú kapcsolatok fenntartását, „a jelenlegi helyzetben lehetőség szerint” fejleszteni a kölcsönösen előnyös együttműködést, valamint védeni Oroszország és Magyarországon tartózkodó állampolgárai érdekeit.

„Tényleg nem érdemes a magyarokat képzeletbeli orosz fenyegetésekkel ijesztgetni. (…) A jövőben sem fogjuk eltűrni a hamis hírek terjesztését az orosz nagykövetség állítólagos beavatkozásáról a magyar választási kampányba”

– hangsúlyozta az orosz nagykövet, aki bevallása szerint biztos benne, hogy a magyar választók megértik, „miért terjesztenek ilyen meséket”, majd ezután egy „kitalált orosz nyomról” írt a 2016-os amerikai elnökválasztás során. „Nyilvánvaló, hogy a hírhedt »Kreml keze« csupán a belpolitikai küzdelem banális eleme volt. Hogy ezt a »lejátszott lemezt« be kell-e vonni a magyarországi választási kampányba, azt Önnek kell eldönteni” – zárta levelét a diplomata.

A VSquare nemrégiben arról értesült, hogy már hetek óta Budapesten vannak azok az oroszok, akiket a Putyin-rezsim küldött a parlamenti választás befolyásolására. A nemzetközi oknyomozó portál információ szerint a háromfős csapat diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel jöhetett Budapestre, vagyis diplomáciai védelem alatt, fedésben működhetnek. Magyar Péter szombaton ugyancsak arról írt, „több helyről származó információ szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) emberei már hetek óta megérkeztek Budapestre, azzal a céllal és küldetéssel, hogy befolyásolják a magyar választás eredményét”.

Az orosz nagykövetség ezt követően visszautasította, hogy orosz hírszerzők érkeztek volna Budapestre a magyar választások eredményének befolyásolására. Korábbi posztjukban Magyar Pétert is megszólították, aki azzal válaszolt, hogy Magyarországot és a magyar embereket senki nem zsarolhatja és fenyegetheti. Azt is közölte, hogy a Tisza Párt leendő kormánya kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekszik majd az Orosz Föderációval, azonban „elvárom a tiszteletet az Önök részéről minden magyar emberrel szemben és hazánk szuverenitása kapcsán is” – írta. A pártelnök egyúttal felszólította az orosz vezetést, hogy tartózkodjanak a magyar országgyűlési választások bármilyen befolyásolásától és a magyarok fenyegetésétől.